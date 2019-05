Chi è Yao Chen | la versione asiatica di Angelina Jolie

vanityfair

(Di giovedì 2 maggio 2019) Yaoè come la Sfinge: nessuna delle emozioni che le attraversano l’anima trapela mai all’esterno. Non ride, al massimo inarca le labbra in un movimento garbato. Stretta nel suo tailleur viola, sembra quasi trattenere il respiro, in una sorta di disciplina autoimposta che le dà l’aria da dama dell’Ottocento e il temperamento di un soldato dell’impero cinese. Al Far East Film Festival (26 aprile – 4 maggio) riceverà il Gelso d’Oro alla Carriera e presenterà Lost, Found, pellicola che ha interpretato e prodotto.Non è solo attrice, ma anche modella, imprenditrice, attivista e influencer: Time l’ha inserita nella lista delle 100 personalità più potenti al mondo e la Cina la considera il fiore all’occhiello della cultura. All’estero è stata ribattezzata “d’Oriente” e a ragione: quello che mangia, indossa e fa diventa subito di tendenza ormai da vent’anni in una carriera ...

