Champions | per Barça-Liverpool quasi 5 milioni di spettatori in tv

Atalanta - Ilicic la carta in più di Gasp per la volata Champions : Josip Ilicic, 31 anni. Getty L'uomo da gestire, anche se farlo senza alcuna lesione è già un qualcosa di molto, molto importante. In caso contrario, a Bergamo l'avrebbero perso fino alla fine, proprio ...

Super Messi : il Barcellona prenota la finale di Champions League : Uscito di scena Cristiano Ronaldo, il grande protagonista è il suo antagonista Leo Messi. Lionel Messi ha realizzato 600 reti

Messi è super - Barca ipoteca la finale di Champions : Un Suarez dal tocco fatato, un doppio Messi con un colpo stratosferico e una serata da record: il Barcellona strapazza il Liverpool e con il 3-0 del Camp Nou ipoteca la finale di Champions. La sconfitta dei Reds e' troppo severo, fatto il conto delle occasioni e delle giocate, ma su tutti trionfa su maesta' Messi: fuori dal gioco per gran parte dell'incontro, poi puntuale all'appuntamento col destino per il raddoppio arrivato nel momento piu' ...

LIVE Barcellona 2-0 Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : lo squillo di Messi per il raddoppio blaugrana : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...

Alessio : 'Conte? È aperto a tante possibilità. Roma? Si può anche senza Champions' : Intervistato dal Corriere dello Sport l'ex vice allenatore di Antonio Conte , Angelo Alessio , ha parlato del futuro del tecnico salentino confermando l'ipotesi Roma , ma non escludendo idee alternative. ROMA E ALTERNATIVE - 'È un ...

Gasperini euforico : “La Champions è sempre piu vicina” : Gasperini è il ritratto della felicità, questo rush finale continua a regalare un’emozione dopo l’altra per una Dea che può centrare una storica doppietta (il 15 maggio la finale di Coppa Italia) «Il morale è altissimo, complimenti ai ragazzi. Sono stati straordinari». In primis De Roon, migliore in campo e freddissimo davanti a Musso in occasione del rigore: «Ottimo pure in difesa. L’ho provato spesso in allenamento, mai in partita. È ...

Calcio - Champions League 2019 : Barcellona-Liverpool - il primo atto della super sfida che sa di “finale” : Il primo atto di una finale anticipata. Si potrebbe presentare così l’andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Liverpool. Al Camp Nou domani sera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Vero che dall’altra parte ci sono Tottenham ed Ajax, ma in questo momento Barcellona e ...

Torino - Belotti sulla Champions : 'Siamo lì ma restiamo coi piedi per terra' : Ai microfoni di Sport Mediaset , il capitano del Torino Andrea Belotti ha parlato del momento positivo della formazione granata e del sogno qualificazione alla prossima Champions League. 'Se si guarda la classifica ...

Champions League - il Barcellona carica l’ambiente ma Klopp risponde per le rime : la precisazione del tecnico : Energia, personalità e zero paura. Jurgen Klopp è conosciuto soprattutto per queste doti, oltre che per quelle tecniche che lo rendono attualmente uno dei migliori allenatori al mondo. Domani con il suo Liverpool sarà di scena al Campo Nou per l’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona. Ecco come il tecnico dei reds, ai microfoni di DAZN Germania, carica l’ambiente, anche in virtù del video ...

Uefa : complimenti al Napoli per l’ingresso in Champions League : Accade su Twitter. L’account della Uefa pubblica i suoi complimenti al Napoli e alla Juventus per l’ingresso in Champions League anche l’anno prossimo. Cose da celebrare, in Europa, non come da noi, dove i tifosi si mostrano scontenti dei risultati della stagione. Ecco il tweet pubblicato dalla Uefa. L'articolo Uefa: complimenti al Napoli per l’ingresso in Champions League sembra essere il primo su ilNapolista.

Corsa Champions League - i calendari delle 6 pretendenti per 2 posti : Milan senza ostacoli - occhio agli scontri diretti : Corsa Champions League che entra nel vivo a 4 giornate dal termine del campionato di Serie A: Atalanta al momento avanti ma con un calendario ricco di insidie La Corsa alla qualificazione alla prossima Champions League si fa sempre più intricata. Gli ultimi risultati hanno di fatto ribaltato la contesa, con il Milan che è passato dall’avere saldamente il quarto posto in mano, sino al settimo posto attuale in classifica a seguito del ...

Napoli - ADL 'provoca' le curve : prezzi da Champions per il Cagliari : Come riferisce il Corriere dello Sport, provocazione, o forse più semplicemente una risposta del presidente Aurelio De Laurentiis alle contestazioni. In ogni caso, i prezzi dei biglietti fissati per Napoli-Cagliari , sono un segnale ...

Champions - volata a sei per due posti : ecco chi ha più chance di farcela : Quattro giornate al fischio finale del campionato, 12 punti a disposizione, sei squadre in corsa per i due posti Champions ancora disponibili. Sei squadre raccolte nel giro di sette punti: comanda il ...