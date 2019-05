Cessione Palermo | fumata bianca ad un passo | tutti i dettagli sul nuovo ‘corso’ rosanero

Cessione Palermo - ore di attesa per il closing con Arkus Network [DETTAGLI] : Sono arrivati a Palermo i dirigenti di Arkus Network. La delegazione, che in queste ore sta lavorando per annunciare l’avvenuto closing portando a termine le operazioni di acquisto delle azioni della società di viale del Fante possedute dall’amministratrice delegata rosanero Daniela De Angeli, è composta da Vincenzo Macaione, Fabrizio Lucchesi, Walter Tuttolomondo e Stefano Pistilli. “Non c’è nessun intoppo – ...

Cessione Palermo - società Arkus inadempiente : sospesi voli charter [DETTAGLI] : Cessione Palermo – E’ una situazione delicatissima in casa Palermo, la squadra non sta rispondendo presente sul campo con la promozione diretta in Serie A che sembra ormai allontanarsi nonostante il passo falso di ieri del Lecce. In più il club è stato deferito ed adesso rischia tantissimo per la stagione in corso, da una pesante penalizzazione fino alla retroCessione. Nel frattempo una società legata ad Arkus Network non ha ...

Palermo - la Procura potrebbe chiedere la retroCessione in C : Sanzioni Palermo – E’ arrivato nella giornata di ieri il deferimento da parte della Procura federale per il Palermo e per il suo ex presidente Maurizio Zamparini. Un atto che contiene le accuse di bilanci gonfiati tra il 2014 e il 2017, e tre iscrizioni ai campionati (due di Serie A, uno di Serie B) […] L'articolo Palermo, la Procura potrebbe chiedere la retrocessione in C è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Cessione Palermo - clamoroso : i nuovi proprietari sono fascisti! La Sinistra si arrabbia [DETTAGLI] : “La societa’ Palermo Calcio non puo’ finire in mano ad una societa’ controllata da un sistema finanziario legato alle forze fasciste europee. Siamo preoccupati per un scelta che ci sembra inaccettabile. Non puo’ diventare la succursale di una holding neo-nazista: sarebbe una ferita per la storia della citta’, per i cittadini palermitani e per i tifosi rosanero”. Lo affermano i consiglieri comunali ...

Calcio : Cessione Palermo - Orlando 'Attendo notizie da Lega' : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha avuto, nella giornata di ieri e di oggi, contatti con il presidente della Lega Calcio di serie B, Mauro Balata, in merito alle notizie sulla cessione della proprietà del Palermo Calcio. Al presidente Balata, si legge in una nota

Cessione Palermo - Macaione : “Arkus ha un piano industriale serio” : Il futuro societario del Palermo è “Arkus Network” così come annunciato ufficialmente dal club rosanero. Le parole di Vincenzo Macaione, banchiere e advisor palermitano, al Giornale di Sicilia: “Il precontratto è molto corposo e direi un pre-definitivo. Ci sono tutti i presupposti per dire che la Arkus è il nuovo proprietario. Il mio mandato è arrivato prima di York, mi ero mosso prima. Arkus è un gruppo societario con ...

Palermo - accordo con Arkus Network per la Cessione del 100% delle quote societarie : C’e’ l’accordo per la cessione del Palermo alla società Arkus Network. L’intesa verrà perfezionata la prossima settimana. La società si occupa anche di turismo di lusso. Ad annunciarlo è stato lo stesso Palermo con una nota: “L’U.S. Città di Palermo, per conto dell’amministratore delegato del club Daniela De Angeli e Arkus Network Srl con il legale rappresentante della società Walter Tuttolomondo, ...

Cessione Palermo - è fatta per il passaggio a York Capital : Cessione Palermo – Il Palermo è in campo per la gara di campionato contro il Benevento, scontro fondamentale per la promozione in Serie A. Ma a tenere banco in casa rosanero è anche il futuro del club, svolta nelle ultime ore. La notizia era giù nell’aria ma adesso c’è stata una clamorosa svolta, è fatta per il passaggio a York Capital, il fondo in trattativa negli ultimi giorni anche con la Sampdoria. Una trattativa ...

Palermo - a un passo la Cessione del club a York Capital : Palermo York Capital – Il fondo statunitense York Capital sarebbe molto vicino all’acquisto del Palermo. L’hedge fund, con un giro d’ affari di 20 miliardi di dollari, ha deciso di puntare con decisione il club rosanero e – come riporta “La Gazzetta dello Sport” – i legali delle due parti sono al lavoro già da […] L'articolo Palermo, a un passo la cessione del club a York Capital è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Cessione Palermo - arriva la svolta : accordo con York Capital : Cessione Palermo – Il Palermo è concentrato sul campionato di Serie B con l’obiettivo di conquistare la promozione nel campionato di Serie A ma nel frattempo arriva la svolta per quanto riguarda la Cessione del club. Secondo la rosea è vicina la fumata bianca con York Capital, l’Edge Fund statunitense ha rotto gli indugi da tempo decidendo di virare sul club rosanero rispetto alla Sampdoria, i legali sono al lavoro per la ...