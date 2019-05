Centrodestra | Berlusconi convalescente | Tajani apre campagna elettorale

Il piano di Berlusconi : governo di Centrodestra come nelle Regioni : Mentre Matteo Salvini cerca di placare le ire di Luigi Di Maio smentendo trattative sotterranee con Forza Italia, Silvio Berlusconi insiste sulla linea di portare al governo la coalizione con Lega e Fdi, ignorando gli sgarbi degli alleati."Quella tra M5s e Lega -scrive su Twitter il presidente azzurro- è una alleanza innaturale. Per affrontare i problemi, a partire dal dramma della disoccupazione, il Paese ha bisogno del centrodestra unito: è un ...

Berlusconi : "Lega-5S alleanza innaturale. Serve un Centrodestra unito" : Silvio Berlusconi torna a "picconare" la maggioranza gialloverde che da qualche giorno è sempre più in crisi. M5s e Lega si beccano sull'indagine a carico del sottosegretario del Carroccio, Armando Siri e sugli audio della Raggi che avrebbe chiesto di cambiare il bilancio dell'Ama. Fronti caldi che potrebbero far precipitare la situazione già ben compromessa dopo i duelli tra Trenta e Salvini per la direttiva anti-ong sui porti chiusi.Il leader ...

Berlusconi in Piemonte : "La Tav ora va realizzata Il Centrodestra vincerà" : Silvio Berlusconi è pronto per la sfida delle Regionali in Piemonte. Il leader di Forza Italia definisce il candidato alla presidenza della Regione, Alberto Cirio 'la persona giusta per vincere e ...

Berlusconi : "Non c'è tempo da perdere. Serve governo di Centrodestra" : Silvio Berlusconi mette nel mirino il governo. Il Cavaliere commenta i dati Ocse che parlano di una crescita ferma al palo e sottolinea l'esigenza di un cambio di passo: "L'Ocse conferma ciò che è ben chiaro a tutte le famiglie ormai da tempo: l'Italia non cresce, la sua economia è ferma e addirittura arretra. Le ricette economiche di questo governo a trazione Cinque stelle si sono rivelate fallimentari". Poi lo stesso leader di Forza Italia ...

Berlusconi : FI è ancora la spina dorsale del Centrodestra : ... che volete continuare ad essere indispensabili per cambiare ancora la storia dell'Italia, e soprattutto dell'Europa, dell'occidente e del mondo'. Ai giornali che scrivono che Forza Italia è al ...

Berlusconi avverte Salvini : Forza Italia è indispensabile. E Cav pensa a Centrodestra europeo : Il messaggio a Salvini è chiaro, anche perché Silvio Berlusconi lo ripete più di una volta: Forza Italia è "indispensabile", oggi come nel '94, in Italia come in Europa. Al palazzo dei Congressi di Roma, l'ex premier chiude l'assemblea degli eletti di Forza Italia, evento celebrativo dei 25 anni del partito e, allo stesso tempo, ideale trampolino di lancio per la candidatura del Cav alle elezioni del 26 maggio. Viene presentato anche il simbolo, ...

Tajani : senza Fi Centrodestra non vince - inventato da Berlusconi : Roma, 30 mar., askanews, - "senza Forza Italia il centrodestra non vince da nessuna parte, in nessuna città, in nessuna Regione: siamo nati 25 anni fa e continueremo a esistere. Siamo noi e Silvio ...

Elezioni regionali in Piemonte - Centrodestra : Berlusconi e Salvini litigano : ... osserva il governatore della Liguria, Giovanni Toti, convinto che il rischio per Forza Italia sia quello di 'scivolare nell'irrilevanza politica'. 'Nessuno nega che esistano problemi - risponde la ...

Voto in Basilicata - Berlusconi : 'Sicuro che il Centrodestra vincerà' : "Sono sicuro che dopo tanti anni di cattivo governo di sinistra il centrodestra vincerà". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente a un'iniziativa ...

Elezioni Basilicata - Berlusconi dall’ospedale dà istruzioni ai suoi : “Centrodestra può farcela” : Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, partecipa a distanza alla campagna elettorale per le regionali: "Sono fiducioso, il centrodestra unito vincerà anche in Basilicata. Dite ai lucani di votare innanzitutto Forza Italia". E ha detto che sarà presente a Roma per i 25 anni di Forza Italia.Continua a leggere

In corso vertice Centrodestra su Piemonte - non c'è Berlusconi : Roma, 13 mar., askanews, - E' in corso il vertice del centrodestra per discutere delle candidature. A quanto si apprende, a partecipare per Forza Italia è Antonio Tajani mentre non ci sarebbe Silvio ...

Silvio Berlusconi - lo sfogo : 'Salvini incastrato'. Il piano : come sarà costretto a tornare nel Centrodestra : Obiettivo: 'Continuare a incalzare il governo'. Il voto in Basilicata secondo Silvio Berlusconi è qualcosa in più di un 'banco di prova per Forza Italia '. C'è da dare la spallata decisiva all'...

