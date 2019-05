Cech | “Finale contro il Chelsea? Spero di vincere”

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) Le dichiarazioni di Petrnel post partita di Arsenal-Valencia, andata della semifinale di Europa League, vinta per 3-1 dai Gunners: “Giocareilin finale? Speriamo che il risultato possa essere positivo per me. La mia prima partita colè statal’Arsenal – ha sottolineato, che si ritirerà al termine di questa stagione – Ora c’è la possibilità di giocare la mia ultima partitail. In tal caso speriamo che il risultato possa esser positivo“.Risultati Europa League – Pareggio tra Eintracht e, vince l’Arsenal in rimonta sul Valencia FOTO SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articolo: “Finaleildi vincere” CalcioWeb.

sportface2016 : #ArsenalValencia 3-1, le parole di Petr #Cech -