Catherine | Full Body si mostra nel nuovo trailer Death By Nightmare

(Di giovedì 2 maggio 2019) Nel mese di febbraio di quest'anno, Atlus ha annunciato la data di uscita occidentale di. Il gioco è previsto per PS4 e porterà con se alcune novità, oltre a grafica e gameplay migliorati.Oggi, la compagnia ha deciso di pubblicare un comunicato stampa e ilintitolato "By":"Si dice che coloro i quali soccombano all'infedeltà, vengano maledetti. Mentre dormono, vengono trascinati in un regno da incubo, dove sono costretti a salire su una pericolosa torre di blocchi inseguiti da demoni sanguinari. Se falliscono qui, muoiono anche nella vita reale. Vincent è proprio in questa dimensione e l'unico modo per evitare questo terrificante destino è trovare una via d'uscita".Leggi altro...

