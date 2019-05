Castellucci | ad di Atlantia | Non possiamo impegnarci in Alitalia

huffingtonpost

(Di giovedì 2 maggio 2019) “Abbiamo tanti fronti aperti al momento che nonpensare disu un altro fronte così complesso come”. Lo ha ribadito l’ad di, Giovanni, in occasione della mostra ‘Le Ali di Leonardo. Il Genio e il Volo’ all’aeroporto di Fiumicino.ha aggiunto: “Ci auguriamo chepossa trovare un suo assetto definitivo”. E ha sottolineato: “Adr ha un appeal a livello globale e quindi il suo futuro non è cosi determinato dalle vicende di”.

