Caso Siri, Giuseppe Conte chiede le dimissioni del sottosegretario leghista indagato per corruzione (Di giovedì 2 maggio 2019) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione: "Assumendomi tutta la responsabilità politica, proporrò al prossimo Consiglio dei ministri la proposta di revoca del sottosegretario Siri". Per Conte la sua decisione è solamente "politica".



