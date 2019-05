L'oroscopo dell'amore per i single - 3 maggio : Capricorno triste - novità per Sagittario : L'oroscopo dell'amore per i single di venerdì si avvale dei transiti planetari favorevoli ed elargisce delle dritte che solo le previsioni astrologiche possono sottolineare. Queste premonizioni serviranno ad aiutare i segni zodiacali a raggiungere la felicità sentimentale. I cuori solitari e L'oroscopo dell'amore Ariete: non aspettate oltre, cari amici dell’Ariete, esprimete ciò che provate per una persona che vi ha conquistato il cuore. ...

Oroscopo del 1° maggio : Capricorno in grado di superare le difficoltà : Il mese di aprile è ormai giunto al termine con gli astri che si apprestano a cambiare loro posizione e volgere lo sguardo altrove influenzando le giornate di ogni segno zodiacale. Qualcuno si è ritrovato a fare i conti con il nervosismo mentre altri sono riusciti a godersi le varie giornate di festa in compagnia dei propri cari e dei propri amici mettendo da parte il lavoro ed i pensieri negativi. L'arrivo del nuovo mese prepara ogni singolo ...

Oroscopo 30 aprile : perplessità per il Capricorno - emozioni per l'Acquario : Ultimo giorno del mese di aprile 2019 e per tutti i dodici segni zodiacali punto arrivano previsioni e l'Oroscopo di martedì 30 aprile con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. Nel dettaglio ecco le previsioni di questo nuovo giorno....Continua a leggere

Previsioni astrologiche fino al 5 maggio : Ariete fiacco - Capricorno romantico : Nella settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio, Sole e Urano si troveranno nel segno del Toro e la Luna viaggerà dai gradi dei Pesci a quelli del Toro. Nettuno stabile in Pesci come Venere e Mercurio, che continueranno il loro moto in Ariete. Giove rimarrà in Sagittario e anche il Nodo Lunare permarrà nei gradi del Cancro. Marte sarà in Gemelli e Saturno. Di seguito le Previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali. Ariete ...

L'oroscopo del giorno 29 aprile da Bilancia a Pesci : ottimo lunedì per Capricorno : L'oroscopo del giorno lunedì 29 aprile: per questo inizio settimana, in evidenza quattro fortunatissimi segni, pronti a spartirsi la "torta della fortuna" del prossimo lunedì. In merito alle novità astrologiche, in arrivo un transito davvero speciale: l'ingresso della Luna in Pesci a partire dalle ore 00:11 della notte. D'obbligo in questo caso sottolineare la bella posizione in classifica per il segno d'acqua appena citato, meritevole ...

Oroscopo 29 aprile : Scorpione e Capricorno passionali - Leone indaffarato : Nella giornata di lunedì 29 aprile Plutone e Saturno saranno nel segno del Capricorno, rendendo i nativi del segno molto passionali. Venere e Mercurio rimarranno invece nel segno dell'Ariete, tanto che saranno particolarmente stanchi durante questo lunedì. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo di questo inizio di settimana per i dodici segni zodiacali....Continua a leggere

Capricorno : Avrai un compito fondamentale nelle prossime settimane, Capricorno. Sarà un compito facile, se t’impegnerai a fondo. Diventerà difficile solo se permetterai che la tua concentrazione si disperda in questioni meno importanti. Sei pronto?... Leggi

L'oroscopo del giorno 27 aprile - 2ª sestina : buon inizio weekend per Capricorno e Acquario : L'oroscopo del giorno 27 aprile 2019 annuncia tante novità per due dei sei segni sotto analisi in questo frangente. Scopriamo insieme le ultime previsioni estrapolate dall'Astrologia quotidiana. Pronti a scoprire chi gongolerà a fine settimana tra i seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? I primi in assoluto tra i sei simboli zodiacali in questione saranno di certo gli amici appartenenti al Capricorno e ...

Oroscopo 26 aprile : nei sentimenti bene il Cancro e difficoltà a decidere per Capricorno : Siamo ormai nel pieno della primavera e si avvicina a grandi passi l'ultimo fine settimana del mese di aprile. E' giunto quindi il momento di vedere l'Oroscopo e le previsioni astrologiche di venerdì 26 aprile 2019 per tutti e dodici i segni zodiacali....Continua a leggere

Branko di maggio : Toro profumo di rose - Capricorno sfide a viso aperto : Marte dal 16 è bellissimo, vi infonde una grande energia fisica e mentale, vi aiuta a conseguire ottimi risultati, soprattutto nello sport... Sagittario Questo mese vi accoglie come un fascio rose... ...

Oroscopo 29 aprile : Bilancia incerti in amore - Capricorno al top : L'ultimo lunedì di aprile porta con sé moltissimo eros e desiderio da quei segni zodiacali che solitamente si dimostrano freddi oppure quelli solitamente troppo indaffarati sul posto di lavoro. È il caso dello Scorpione e del Capricorno. Bilancia e Acquario perplessi sulla situazione sentimentale. Stanchezza fisica per Ariete. Vergine, Gemelli e Sagittario dediti perlopiù all'attività lavorativa. L'Oroscopo di lunedì 29 aprile dall'Ariete alla ...

Oroscopo - classifica del mese di maggio : Capricorno inarrestabile - novità per il Leone : Nel mese di maggio troviamo Venere che passa dall'Ariete al Toro il 15 mentre il Sole, inizialmente in Toro, entrerà nell'orbita dei Gemelli dal giorno 21. Marte viaggerà dai Gemelli al Cancro nel giorno 16, nel frattempo Mercurio sarà in Ariete sino al 6 per poi cambiare domicilio nel segno del Toro. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno così come Giove continuerà a trovarsi in Sagittario. Nodo Lunare in Cancro e Nettuno si ...

L'oroscopo del giorno 25 aprile - 2^ sestina : giovedì 'alla grande' Scorpione e Capricorno : L'oroscopo del giorno giovedì 25 aprile per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle di questo giovedì? Vediamo subito di dare un breve ma esauriente anticipo su cosa indicano le previsioni dei segni messi sotto torchio quest'oggi. Nel periodo indicato, a godere dei flussi positivi delle stelle saranno in particolare solo due segni: Scorpione e Capricorno. Sia il ...

Oroscopo e previsioni zodiacali di maggio : Capricorno alle prese coi pettegolezzi : Cosa prevedono per maggio 2019 le previsioni relative ai dodici segni zodiacali? Lo scopriremo di seguito nel dettaglio, leggendo l'Oroscopo. Sarà comunque un periodo di positività per Ariete, Toro e Sagittario. Al contrario andranno incontro a problemi di varia natura Vergine, Bilancia e i nativi dello Scorpione. previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine Ariete: risultano buone le prospettive per questo segno zodiacale, noto ...