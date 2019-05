Calciomercato PSG | obiettivo Van de Beek per il club parigino | pioggia di milioni per

Calciomercato Inter : scambio Icardi-Cavani in vista? Il PSG ci prova : Calciomercato Inter: scambio con Cavani in vista? Il PSG ci prova Nonostante le parole rassicuranti di Wanda Nara, che ha annunciato la permanenza sicura a Milano anche la prossima stagione, il futuro di Mauro Icardi resta ancora nebbioso. Il centravanti argentino – ormai da diverse settimane reintegrato al cento per cento – è infatti ancora al centro di numerose discussioni di mercato. Numerosi media stanno riportando in ...

Calciomercato - il PSG bussa alla porta di Icardi : Inter pronta a sostituirlo con Dzeko : Il Calciomercato è già iniziato, l’Inter si appresta a vivere un’estate ricca di cambiamenti sopratutto nel pacchetto d’attacco L’Inter è impegnato in un finale di stagione ricco di pathos. La corsa alla Champions League vede i nerazzurri in vantaggio al momento sulle altre pretendenti, ma guai ad abbassare la guardia in queste ultime gare, la concorrenza è agguerrita. Mentre Spalletti e soci si stanno dannando per ...

Calciomercato Real Betis - Lo Celso riscattato dal PSG : è ufficiale : Giovani Lo Celso e il Real Betis , la storia continua. Un impatto importantissimo quello del centrocampista argentino con la Realtà di Siviglia, dove è arrivato nella scorsa estate in prestito con ...

Calciomercato - Mbappé resterà al PSG con l'aiuto della Nike : ... si rendono necessarie non soltanto per permettere ai club di acquistare i migliori calciatori al mondo, aumentando sempre più la forbice tra le squadre di fascia alta e il resto del mondo, ma anche ...

Calciomercato Roma : si pensa a Trapp del PSG - mentre il Watford avrebbe puntato Olsen : 45 gol subiti in 30 incontri di campionato. È questa la pessima statistica che avrebbe spinto la Roma a riconsiderare le proprie strategie in un reparto delicato come quello della porta. Tra alti e bassi, la stagione dello svedese Robin Olsen ha deluso le aspettative della dirigenza capitolina e dei tifosi Romanisti che, a gran voce, invocano un cambiamento. Seppure Antonio Mirante, chiamato da Claudio Ranieri al servizio della squadra per ...

Calciomercato Juventus - sfida col PSG per il giovane difensore : i dettagli : Calciomercato Juventus – Ruben Dias, difensore del Benfica, è uno dei prospetti più interessanti in circolazione, l’interesse bianconero c’è ma anche la concorrenza del Psg. I bianconeri hanno messo nel mirino, da qualche tempo, il difensore del Benfica Ruben Dias; la strada per arrivare al 22enne sembrava spianata, secondo Paris United però si sarebbe inserito anche il Paris Saint–Germain per far concorrenza alla Juventus. Leggi anche: ...

Calciomercato Real - Zidane chiama Mbappé : Isco e James contropartite al Psg? : Numeri superiori a quelli comportati dall'operazione che ha portato nell'estate 2017 Neymar dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro, che potrebbero coincidere con un nuovo record nel mondo del ...

Calciomercato PSG - il papà di Neymar : 'Stiamo parlando di rinnovo' : "Il nome di Neymar è sempre molto chiacchierato, in ogni finestra di mercato, ma questo non significa nulla, succede così da quando aveva 17 anni" - parola di Neymar Santos Sr., padre e agente di ...

Calciomercato Juventus - Psg in pressing su Douglas Costa : Calciomercato Juventus – Non c’è alcun dubbio sul fatto che Douglas Costa non stia vivendo una delle sue migliori stagioni da quando è arrivato all’ombra della Mole. L’esterno offensivo brasiliano infatti non riesce a vedere né il campo né il nome sulla lista dei convocati stilata dal tecnico Massimiliano Allegri. LEGGI ANCHE: Juventus, Zaniolo convince […] L'articolo Calciomercato Juventus, Psg in pressing su ...

Calciomercato Juventus - fuga di talenti dal PSG : pronto il colpo di Paratici : Calciomercato Juventus – Distruzione totale in casa PSG. Dopo le voci sulla partenza di Neymar o Mbappè spunta quella su Thiago Silva. Il suo futuro sembrava dovesse essere ancora al Paris Saint-Germain ma l’ennesima cocente delusione Champions potrebbe cambiare anche il destino del brasiliano. Il centrale ex Milan è legato al club transalpino fino al […] More