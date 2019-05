Calcio | Xavi annuncia il suo ritiro L’ex giocatore del Barcellona ha dato l’addio a 39

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019) “Questa è la mia ultima stagione comema non vedo l’ora di vedere come sarà il mio futuro da allenatore. La mia filosofia da tecnico rifletterà lo stile che abbiamo sviluppato per molti anni sotto l’influenza di Johan Cruyff“, con queste parole (fonte: Ansa) hal’addio ufficiale algiocatoHernandez, uno dei centrocampisti più forti degli ultimi anni. Spagnolo, classe 1980, vanta un palmares ragguardevole con la maglia del. Otto volte vincitore della Liga, sei Supercoppe di Spagna, tre Coppe di Spagna, è stato, insieme ad Andres Iniesta, il faro della mediana blaugrana ed uno dei fautori del ‘Triplete’, senza dimenticare i suoi piazzamenti nella classifica del Pallone d’Oro: terzo nel 2010 e nel 2011. A questi successi vanno aggiunti anche i due Mondiali per club con il Barça e due titoli continentali ...

