Calcio | i giocatori del Brescia festeggiano la promozione in serie A con il coro

Calcio - i giocatori del Brescia festeggiano la promozione in serie A con coro razzista : 'Terùn - terùn' : Un chiaro riferimento dal tono goliardico ma di dubbio gusto al Lecce, secondo alle spalle dei lombardi, e al Palermo, terzo in classifica. Il video è stato subito rimosso

Calcio - il fair play di Bielsa : ordina ai suoi giocatori di subire gol e così perde la qualificazione diretta alla Premier League : Il Leeds si sta giocando la possibilità di rimanere in corsa per il secondo posto della Championship (seconda divisione inglese), che significherebbe qualificazione diretta alla Premier League, quando Marcelo Bielsa, non a caso noto al mondo come El Loco, colpisce ancora: questa volta con un gesto di grande sportività. I suoi sono passati in vantaggio con un gol di Mateusz Klich, arrivato mentre un giocatore della squadra ospite, l’Aston ...

Anche nel Calcio esplode la Fortnite-mania : ecco i giocatori più contagiati [FOTO] : 1/12 Griezmann (Foto Instagram) ...

Disavventura per due squadre di Calcio torinesi : 26 giovanissimi giocatori restano intossicati : Disavventura per due squadre di calcio giovanili della polisportiva Garino di Vinovo, impegnate in questi giorni al Trofeo Adriatico di Rimini. Ben 26 dei 38 ragazzini che componevano le ...

Calciomercato Roma - il ds Massara fa la spesa in casa Atalanta : tre giocatori nel mirino giallorosso : Il direttore sportivo della Roma ha fatto qualche sondaggio per Castagne e Freuler, in attesa di chiudere per Mancini La Roma pensa già al mercato estivo, cominciando ad allacciare i primi contatti in vista di una sessione che si prospetta ricca di emozioni. Il direttore sportivo Massara ha messo nel mirino Castagne e Freuler, due giocatori che con la maglia dell’Atalanta stanno facendo un campionato di alto livello. FREULER – ...

Calcio - Bragno. Cattardico difende i giocatori a spada tratta : "Questo gruppo non si tocca. Il mio futuro? Vincere le prossime due partite" : ll Calcio non è una scienza esatta e lavorare al meglio non ti porta automaticamente ad avere determinati tipi di risultati'. Ad oggi sareste fuori dai playoff, seppur manchino ancora 180 minuti e la ...

Calciomercato - i giocatori più interessanti in scadenza nel 2019 : quanti top! [FOTO] : 1/33 Balotelli (Fabio Ferrari/LaPresse) ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 - Roberto Mancini : “Sicuramente cambierò 3-4 giocatori - magari anche qualcuno in più” : Roberto Mancini ha appena parlato alla stampa alla vigilia della sfida contro il Liechtenstein, valida per il secondo turno delle qualificazio4ni agli Europei del 2020: l’avversario degli azzurri (fischio d’inizio alle ore 20.45 di domani sera a Parma) è davvero modesto e si attendono quindi tre punti senza alcun patema. Il CT annuncia una formazione rivoluzionata: “Qualcosa cambieremo, dopo l’allenamento decideremo. Non ...

FantaCalcio - i cinque giocatori su cui non puntare per l'ultima fase del campionato : Fantacalcio : la settimana di sosta del campionato serve ai fantallenatori per studiare, analizzare e anticipare le mosse per questi ultimi mesi della stagione. Qualche giorno fa vi abbiamo ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : un nuovo inizio per l’Italia. Mancini ha i giocatori su cui costruire una grande Nazionale : Tutto pronto alla Dacia Arena di Udine per Italia-Finlandia, match d’esordio della Nazionale di Calcio di Roberto Mancini nel girone di qualificazione agli Europei 2020. Il match diretto dall’arbitro israeliano Orel Grinfeeld ha suscitato l’interesse dei tifosi e i biglietti, come si suol dire, sono andati a ruba: già venduti oltre 18.000 tickets con le curve al completo e i distinti in esaurimento. Ci sarà quindi l’atmosfera ...

Calciomercato Juve : si lavora ai rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2020 - fra cui Kean : La Juventus è pronta ad affrontare un finale di stagione davvero interessante, e se lo scudetto è oramai nelle sue mani, ad aprile ci sarà il tanto atteso appuntamento con la Champions League nei quarti di finale contro l'Ajax, il 10 aprile giocherà ad Amsterdam mentre il ritorno sarà il 16 aprile a Torino. Nonostante quindi l'attenzione sia rivolta al calcio giocato, prosegue anche il lavoro dei dirigenti riguardante il mercato, non solo per ...

FantaCalcio Serie A : consigli giocatori da prendere all'asta di marzo da Lyanco a Petagna : Siamo ormai arrivati a marzo ma questa sosta della Serie A (che si ferma per gli impegni della nazionale azzurra) è propizia per chi ha organizzato un'asta di riparazione per il Fantacalcio anche in questa finestra. Probabilmente l'ultima vera occasione per puntellare la propria rosa scegliendo i giocatori da eliminare e quelli da prendere, o attraverso appunto un'asta o magari tramite gli scambi con altri fantagiocatori. Portieri e difensori ...

Calcio - Luigi di Biagio : “Vorrei portare i giocatori migliori agli Europei Under21 - poi non so se verranno tutti” : Dopo il consueto break invernale, si rimette in modo ufficialmente il percorso della Nazionale Under 21 verso il Campionato Europeo 2019, che si giocherà nel mese di giugno proprio in Italia. Gli Azzurrini saranno di scena a Trieste giovedì 21 marzo alle 18.30 contro l’Austria, quindi lunedì 25 alle ore 18.30 se la vedranno contro la Croazia a Frosinone. Il CT Luigi Di Biagio ha convocato 25 giocatori (ma non il laziale Luiz Felipe che, ...

Calcio Inter - Spalletti : Si gioca in 11 - abbiamo giocatori per vincere : Milano, 13 mar., LaPresse, - "Lamentarci non ci farà qualificare. Saremo in undici? Sì, e allora siamo a posto. abbiamo tutti quelli che servono per vincere la partita". Lo ha detto il tecnico dell'...