Calabria, scena da film in strada: commando assalta portavalori, bottino da 700mila euro (Di giovedì 2 maggio 2019) Un commando armato ha assaltato un furgone portavalori carico di denaro destinato agli uffici postali sparando diversi colpi di arma da fuoco. In tutta la zona è in corso un caccia all'uomo da parte di carabinieri con l'ausilio di elicotteri. Nelle operazioni di ricerca è stato dispiegato anche il gruppo dei Cacciatori di Calabria.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 2 maggio 2019) Unarmato hato un furgonecarico di denaro destinato agli uffici postali sparando diversi colpi di arma da fuoco. In tutta la zona è in corso un caccia all'uomo da parte di carabinieri con l'ausilio di elicotteri. Nelle operazioni di ricerca è stato dispiegato anche il gruppo dei Cacciatori diProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Zmedianews : Stagione teatrale 'Amici della musica Manfroce' a Polistena va in scena 'Figlie di Eva' - crotoneok : ? Risate nella Commedia 'Tutti sono felice' andato in scena al Teatro Apollo - crotoneok : ? In scena la storia del S.S. Crocifisso -