Boccia : sfida è risorse Manovra autunno : 13.35 "La grande sfida è la Manovra di autunno, dove si devono trovare le risorse. E' forse arrivato il momento di un bagno di realismo per il Paese". Così il presidente di Confindustria, Boccia. Nel decreto crescita "ci sono cose che abbiamo condiviso" come le misure su superammortamento e fondo di garanzia. Ma è "un piccolo passo". Poi in vista delle elezioni europee: la politica riassuma il suo primato "non cavalcando le ansie dei ...