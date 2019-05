Biagio Antonacci | la dedica di un papà innamorato per i 18 anni del figlio

Nuove indiscrezioni sulla scaletta del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci : Sono emerse Nuove indiscrezioni sulla scaletta del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci. I due artisti sono pronti per approdare negli stadi con la tournée che hanno pensato dopo il duetto in Il coraggio di andare, ma sembra che abbiano ancora bisogno dei fan per mettere a punto la setlist da portare sul palco. Tra i brani che potrebbero essere inseriti nella scaletta compare anche Se tornerai di Biagio Antonacci, che alcuni fan hanno ...

Il video del nuovo singolo di Biagio Antonacci e Laura Pausini : E' arrivato online il video di "In questa nostra casa nuova", il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Laura Pausini in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming. Girato tra Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv, e la stazione ferroviaria di Roma Ostiense, racconta la storia di un ragazzo che rincorre la donna che ama attraverso varie epoche, dagli anni '40 del secolo scorso ai ...

Il viaggio del video di In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci : Il video di In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci è un viaggio in diverse epoche. Questo è quanto riportano i social dedicati ai due artisti, che si preparano così al tour negli stadi che avvieranno a cominciare dal 26 giugno prossimo allo stadio San Nicola di Bari. La clip ufficiale del nuovo singolo congiunto della coppia di artisti era attesa da qualche settimana, arrivando a quasi un mese dall'arrivo in radio del ...

La moltiplicazione degli Antonacci : arrivano i figli di Biagio. “Paura eh?” : La moltiplicazione dei pani e degli Antonacci. Mentre papà Biagio è preso con la preparazione del tour negli stadi con Laura Pausini, i “baby” Antonacci vanno alla conquista della scena musicale. “Paura eh?”. Stiamo parlando di Paolo e Giovanni, 18 e 24 anni: giovani, pieni di talento e con l’ambizione di sfondare nel mondo delle sette note. D’altronde, nelle loro vene scorre lo stesso sangue di papà Biagio e ...

Vanity Fair stage - Laura Pausini e Biagio Antonacci si raccontano : Laura Pausini e Biagio Antonacci, volti della copertina di Vanity Fair N 16, sono stati i protagonisti il 17 aprile all'Armani Privè di un racconto senza filtri sincero e appassionato. Le due star della musica, intervistate da Simone Marchetti e Malcom Pagani, hanno ripercorso tutte le tappe della loro carriera e i motivi che li hanno spinti a decidere di intraprendere questa estate un tour assieme. Le due grandi voci italiane si sono poi ...

Biagio Antonacci - il mio stile libero : «Vorrei vestire come Biagio Antonacci…» vi ricordate questa strofa del singolo del 2005 «Vorrei cantare come Biagio» di Simone Cristicchi? Beh, in effetti di stile, Biagio Antonacci, ne ha sempre avuto. Uno stile tutto suo, che esprime appieno la sua personalità. E proprio per questo autentico. In trent’anni di carriera è rimasto sempre fedele a se stesso, in nome di quella libertà che ha sempre ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour

FOTO Laura Pausini e Biagio Antonacci regalano emozioni alla Giornata dei Volontari Ior : Grazie a tutto questo il nostro territorio è oggi l'area in cui si sopravvive di più in Italia e coi tassi più alti di tutta Europa e del mondo : ma non ci fermiamo qui, c'è ancora tanto da fare. L'...

Serie A Inter - Biagio Antonacci : «Wanda Nara? Io sto con Spalletti» : ROMA - "Tra Spalletti e Wanda Nara io sto con Spalletti" . Il popolare cantante Biagio Antonacci , tifoso Interista, ha commentato così ai microfoni di "La versione delle due", in onda su Radio Due, ...

Laura Pausini annuncia la pausa dopo il tour ma Biagio Antonacci è un forno di idee per arredare quella loro casa nuova : Laura Pausini annuncia la pausa dopo il tour che terrà con Biagio Antonacci nelle prossime settimane. Uno stop doveroso, quello dell'artista di Solarolo, che dopo 5 anni di lavoro intenso ha deciso per un periodo di riposo che potrebbe partire dopo i concerti della tournée congiunta e che la terrà impegnata fino al mese di agosto. Giunti a Radio Italia per la presentazione del nuovo singolo, In questa nostra casa nuova, i due artisti hanno ...

Amici 2019 serale : Laura Pausini e Biagio Antonacci sul palco del serale (VIDEO) : Amici 2019 serale: Laura Pausini e Biagio Antonacci cantano “In Questa nostra casa nuova” sul palco del serale. Laura Pausini sculaccia Ricky Martin. Nella puntata di ieri di Amici, in onda su Canale 5 (qui gli ascolti), sono arrivati sul palco del serale l’inedita coppia che sta spopolando il mondo della musica: Laura Pausini e Biagio Antonacci. I due cantanti hanno cantato il loro singolo “In questa nostra casa ...

Al via il serale di Amici con Laura Pausini e Biagio Antonacci ospiti il 30 marzo : La nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi inizia con super ospiti d'eccezione: Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno in studio stasera, sabato 30 marzo, e su Canale 5. I due artisti hanno appena rilasciato il nuovo singolo, In questa nostra casa nuova, che presenteranno ufficialmente in TV nella prima puntata della nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. I due Amici e colleghi italiani partiranno poi in ...

Amici 18 – Il Serale – Prima puntata del 30 marzo 2019 – Ospiti : Laura Pausini e Biagio Antonacci. : Il Serale della diciottesima edizione di Amici inizia questa sera con la sua Prima puntata. Nei prossimi nove sabati sera, i dodici ragazzi della scuola più famosa d’Italia si sfideranno a colpi di canzoni e coreografie per conquistare la vittoria finale del talent show ideato e condotto da Maria de Filippi. Tutto rigorosamente in diretta, sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. Amici 18 | Il Serale Come sempre, ...