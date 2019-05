Beverly Hills | 90210 | la foto della reunion degli attori per il revival

Ci sarà anche Brenda nel reboot di Beverly Hills 90210 : Shannen Doherty (alla fine) ha detto sì. La mitica Brenda di Beverly Hills 90210, dopo aver inizialmente rifiutato la proposta di far parte del cast del reboot del serial (sei episodi di un’ora in onda la prossima estate negli Stati Uniti prodotti dalla Fox), ha fatto dietro front e deciso di unirsi al gruppo, che comprendeva già Jason Priestley (Brandon), Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Steve), Gabrielle Carteris (Andrea), Brian Austin ...

Beverly Hills 90210 - nel cast anche Shannen Doherty per il revival torna Brenda Walsh : Mancava solo lei, e alla fine è arrivato l’ok ufficiale attraverso i social: anche Shannen Doherty ha deciso di aderire al revival di Beverly Hills 902010. A questo punto l’unico – e purtroppo – assente al ritorno della serie che segnò gli anni Novanta ben 19 anni dopo la sua chiusura è proprio quel Luke Perry mancato all’improvviso il 4 marzo. Mentre il resto del cast originale è al gran completo. La Doherty si è ...

Beverly Hills 90210 - ci sarà anche Brenda : l’annuncio di Shannen Doherty : Alla fine ci sarà anche Brenda Walsh nel reboot di “Beverly Hills, 90210”, la serie tv cult degli anni Novanta. L’annuncio è arrivato a sorpresa dalla stessa Shannen Doherty, l’attrice che interpreta il personaggio: inizialmente infatti, aveva rifiutato l’offerta dei produttori, dicendosi non interessata al progetto, ma ora ha cambiato idea. “È ufficiale – ha scritto Doherty pubblicando una vecchia foto del ...

90210 : anche SHANNEN DOHERTY torna a Beverly Hills! Anticipazioni : Brenda Walsh è tornata! Fox ha confermato quello che i fan di tutto il mondo speravano da mesi: SHANNEN DOHERTY si è ufficialmente unita al cast dell’atteso ritorno di 90210, in onda in America la prossima estate su Fox. La DOHERTY (che ha interpretato la ribelle Brenda Walsh nelle prime quattro stagioni dello show cult anni ’90), ritrova gli ex co-protagonisti Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian ...

Beverly Hills 90210 : nel revival ci sarà anche Shannen Doherty : Shannen Doherty Le ragazze di Beverly Hills 90210 sono tutte riunite. E’ ufficiale, anche Shannen Doherty parteciperà al ‘meta revival’ della serie televisiva simbolo degli anni ‘90. Si riforma così il quartetto originario delle protagoniste formato da Brenda (Shannen Doherty), Donna (Tori Spelling), Kelly (Jennie Garth) e Andrea (Gabrielle Carteris), a cui si aggiungono Brandon (Jason Priestley), Steve (Ian Ziering) e ...

Shannen Doherty dice sì al revival di Beverly Hills 90210 : Brenda tornerà senza il suo Dylan : In molti avremo voluto vedere Brenda e Dylan ancora insieme nel revival di Beverly Hills 90210 ma così non sarà. Sin da quando si è parlato del progetto Luke Perry e Shannen Doherty sono stati sempre in bilico fino a quando il primo si è spento dopo un terribile ictus lasciando tutti con il cuore spezzato e la seconda non ha confermato la sua presenza. Nonostante il no iniziale, proprio nel nome del ricordo per il suo amato Dylan, alla fine ...

Beverly Hills - 90210 : al cast del revival si aggiunge Shannen Doherty : Al cast dello pseudo revival di Beverly Hills, 90210 annunciato il febbraio scorso dalla Fox si aggiunge una componente attesa da tutti: Shannen Doherty ha da poco infatti firmato per far parte del curioso progetto che vedrà lei ed altri sei membri del cast originale del teen drama cult degli Anni Novanta protagonisti di un revival.Come annunciato dal network, il progetto, che si chiamerà BH90210, vedrà Jason Priestley (Brandon), Jennie ...

Le riprese del revival di Beverly Hills 90210 al via : sarà la morte di Luke Perry a rimettere tutti insieme? : Quello che era stato annunciato come motivo di gioia per tutti, fan e attori compresi, adesso si trasformerà in una vera e propria commemorazione di Luke Perry. Naturalmente stiamo parlando del revival di Beverly Hills 90210 che presto prenderà forma per la gioia di milioni di fan in tutto il mondo. La produzione inizierà ufficialmente il prossimo 21 maggio e andrà avanti fino al 31 luglio mettendo insieme la vita post serie di alcuni dei ...