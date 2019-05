Bel canto al Castello | venerdì 17 al Maschio Angioino a cura di Noi per Napoli

Il ritorno di Bella Ciao tra i giovani e la vera origine del canto partigiano : Partiamo dal movimento che lotta contro i cambiamenti climatici , il cui volto è diventato la giovane svedese Greta Thunberg . L'idea di adottare Bella Ciao è nata nel 2012 in Belgio con l'iniziativa "...

Bella ciao - canto di liberazione nel mondo : Non serve un credo politico per cantare "Bella ciao": basta il desiderio di essere liberi, di opporsi a tiranni e dittatori, di combattere tutti i fascismi (quelli "storici" e quelli "nuovi", quelli nostalgici e quelli "innovativi": solo facce del fascismo eterno, l' "ur-fascismo").Non serve avere un 25 aprile, per cantare "Bella ciao", ma chi ce l'ha è sicuramente più fortunato, e sa bene quanta fatica si deve fare per difenderlo ...

Concerti Pasquali. Il 16 aprile alla Sala Corelli la star del Belcanto cinese Bing Bing Wan : I biglietti per i Concerti, da 3 a 6 euro, saranno in vendita nelle sedi dei Concerti, a partire da 30 minuti prima degli spettacoli. Per info erConcerti1@yahoo.it Appuntamenti , Spettacolo

L’incanto della Nuit Blanche al teatro dell’Opera - tra la Bellezza di Abbagnato e Dior : E’ una grande soddisfazione, di certo per il sovrintendente Carlo Fuortes, senza dubbio per il direttore creativo di Dior Couture, Maria Grazia Chiuri, che ha disegnato i costumi del balletto “Nuit Blanche”, aver riempito per quattro sere e cinque repliche i 1.600 posti dell’Opera di Roma per lo spe