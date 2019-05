BEAUTIFUL | news USA | la soap rinnovata per la stagione tv 2019 2020

tvsoap

(Di giovedì 2 maggio 2019)Non è una sorpresa. Quando altreopera made in USA sono state cancellate, la notizia è stata sempre diffusa con un largo anticipo e perciò, essendo ormai a maggio, era abbastanza plausibile non avere alcun timore per il futuro diComunque sia, un comunicato della CBS (che negli Stati Uniti trasmette e produce lainsieme a Bell Productions) toglie ogni dubbio: i Forrester, i Logan e gli Spencer continueranno a farci compagnia con le loro storie anche nella prossimatelevisiva americana., ma anche FEBBRE D’AMORE continuerà (negli Stati Uniti) La CBS ha rinnovato l’intero daytime per l’annata: oltre aproseguiranno anche i game show Let’s Make A Deal e The Price Is Right ed il talk show al femminile The Talk. E ovviamente andrà avanti anche l’altraopera dell’emittente: ...

