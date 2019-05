Beach volley | World Tour 2019 Kuala Lumpur Ranghieri Caminati terzi nel girone | tra poco

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019) Arriva puntuale l’atteso successo di Alexe Marconella finale che valeva il terzo posto e la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo 3 stelle di. Gli azzurri se la dovevano vedere con i non irresistibili padroni di casa malesi Khoo/Raja Nazmi che sono stati sconfitti 2-0 ma qualche grattacapo alla coppia azzurra l’hanno creato nel primo set finito 21-15 per li italiani che poi si sono scatenati nel secondo parziale lasciando solo 11 punti agli avversari.Nei sedicesimi di finale, in scaletta per le 8.50 ma il programma, come ieri, è piuttosto in ritardo,se la vedranno con la coppia brasiliana Thiago/Oscar, binomio di grande esperienza (36 anni il primo, 33 il secondo) ma appena formata (hanno debuttato a Xiamen, uscendo nel country quota con Alison/Alvaro Filho). Oscar vanta due vittorie nel, in ...

