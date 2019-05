Basket | Pozzecco | «Il successo in Europe Cup vale come un' Eurolega»

Basket - Sassari vince l'Europe cup Pozzecco fa festa in Germania : L'aveva preparata benissimo coach Gianmarco Pozzecco questa finale di Fiba Europe Cup, con un discorso negli spogliatoi carico di pathos ed emozione. «Nessuno vi ricorderà se perderete una stupida ...

LIVE Dinamo Sassari-s.Oliver Würzburg - Finale Europe Cup Basket in DIRETTA : l’assalto degli uomini di Pozzecco inizia dal PalaSerradimigni : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata della Finale di FIBA Europe Cup tra Dinamo Sassari e s.OLIVEr Würzburg, primo dei due capitoli di un confronto che terminerà nel primo giorno di maggio. Per la seconda volta consecutiva la Finale della seconda competizione Europea organizzata dalla FIBA vede in campo una formazione italiana. Dopo che lo scorso anno si erano affrontate Venezia e Avellino, questa volta è la squadra di ...

Serie A Basket – Pozzecco ammette : “dicevano che non sapevo allenare ed ero psicopatico - avevano ragione” : Gianmarco Pozzecco guarda al suo passato ‘burrascoso’ in panchina e fa mea culpa: per fare l’allenatore, non serve solo capire di Basket, ma anche saper mantenere l’autocontrollo Gianmarco Pozzecco è sempre stato un tipo genuino, capace di farsi guidare dalle propie emozioni tanto nel fare la giocata decisiva in partita, quanto nel perdere la testa se qualcosa fosse andato storto. Specialmente in veste di ...

Basket - Serie A 2019 : Sassari perde a tavolino contro Cremona - Gianmarco Pozzecco era squalificato : Nella Serie A di Basket arriva un’altra sconfitta a tavolino, anche in questo caso per una squalifica non scontata. Dopo il caso di James Nunnally dello scorso mese, che è costato la sconfitta all’Olimpia Milano contro Pistoia, questa volta è Sassari a farne le spese. Infatti il giudice sportivo ha decreto la sconfitta a tavolino di Sassari per 20-0 contro Cremona, in una partita in cui la squadra di Meo Sacchetti si era comunque già ...

Basket - Dal caso-Nunnally al caso-Pozzecco : Sassari passa dalla sconfitta sul campo contro Cremona allo 0-20 a tavolino : Da James Nunnally a Gianmarco Pozzecco: la differenza è che questa volta il risultato sul campo non viene ribaltato e la classifica non cambia, perché è soltanto il punteggio ad essere modificato. Lo ...