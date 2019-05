Basket – Fenerbahce | Melih Mahmutoglu rinnova per 3 anni | l’annuncio è in stile Capitan

Basket – Infortunio al polpaccio per Datome - Fenerbahce in ansia per le Final 4 di Eurolega : Infortunio al polpaccio per Gigi Datome nell’ultima sfida di campionato contro il Darussafaka: Fenerbahce in ansia per le condizioni del cestista azzurro in vista delle Final 4 di Eurolega Tifosi del Fenerbahce in ansia dopo quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato. Nella sfida contro il Darussafaka, il cestista azzurro Gigi Datome è stato costretto a lasciare il campo in anticipo, nel quarto quarto, a causa di un ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : il Fenerbahce sbanca Kaunas. Datome e Melli tornano alle Final Four : Il Fenerbahce torna alle Final Four di Eurolega. I turchi chiudono la serie contro lo Zalgiris per 31, sbancando Kaunas per la seconda volta consecutiva. La squadra di Obradovic si è imposta nettamente per 99-82 al termine di una partita che ha quasi sempre avuto in pieno controllo. Piccola soddisfazione anche per il Basket italiano, visto che Luigi Datome e Nicolò Melli avranno la possibilità di conquistare quell’Eurolega vinta nel 2017 ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : CSKA Mosca e Fenerbahce dominano gara-1 : Sono cominciati i Playoff di Eurolega. Nella gara-1 dei quarti di finale c’è stato un vero e proprio dominio del CSKA Mosca e del Fenerbahce, che hanno confermato il pronostico della vigilia, passeggiando in casa contro il Baskonia Vitoria e lo Zalgiris Kaunas. Il CSKA non ha avuto problemi contro Vitoria, imponendosi per 94-68 al termine di una partita che è rimasta in equilibrio solo per venti minuti. Il break decisivo dei russi è ...

Video/ Milano Fenerbahce - 90-104 - : highlights della partita - Basket Eurolega - : Video Milano Fenerbahce, 90-104,: gli highlights della partita di Basket, disputata nella 29giornata dell'Eurolega. Tonfo casalingo dell'Ea7.

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il Fenerbahce 104-90 : Olimpia Milano-Fenerbahce, la cronaca Obradovic, a Milano senza Sloukas, Vesely e Lauvergne , presenta come di consueto l'ex Melli in quintetto. Un altro ex di lusso, Nunnally, segna la tripla di un'...

Basket - Eurolega 2019 : Milano crolla contro il Fenerbahce. Playoff lontanissimi per l’Olimpia : L’Eurolega dell’Olimpia Milano è finita con ogni probabilità questa sera. La squadra di Pianigiani viene demolita al Forum dal Fenerbahce per 104-90 ed ora serve anche più di un miracolo per centrale la qualificazione ai Playoff. Serviva una prestazione importante a Milano ed invece l’Armani Exchange vive una delle peggiori serate della sua stagione europea, confermando la crisi in cui è piombata con cinque sconfitte ...

Basket - Eurolega : Milano-Fenerbahce alle 20 : 45 : Si può fare. Per mille motivi, ma anche e soprattutto perché il Fenerbahce sbarcato ieri a Milano non è nella sua versione più aggressiva. Obradovic ha lasciato a Istanbul Ennis, Lauvergne, Sloukas e ...

Basket - Eurolega 2019 : questa sera Milano-Fenerbahce. Simone Pianigiani : “Dovremo avere equilibrio e combattività” : Ha parlato a pianetaBasket.com Simone Pianigiani a poche ore dalla sfida dell’Olimpia Milano in casa contro il Fenerbahce, nella 29ma e penultima giornata dell’Eurolega di Basket. Il coach dei meneghini sostiene che quella di stasera sia una sfida fondamentale per la stagione europea dei lombardi. Così Pianigiani a poche ore dalla partita: “C’è solo un unico concetto da rimarcare ed è la voglia di dare il massimo contro la ...

Basket - Eurolega : Milano - serve l'impresa contro il Fenerbahce : Milano - La sconfitta nello scontro diretto con il Panathinaikos ha terribilmente complicato il cammino di Milano verso i playoff in Eurolega ma la qualificazione non è impossibile, malgrado all'...

Basket - Eurolega 2019 - 29^ giornata : sfida decisiva per Milano - c’è il Fenerbahce di Datome e Melli con diverse assenze : Serve una grande notte all’Olimpia A|X Armani Exchange Milano per tenersi aperta con certezza la porta dei quarti di finale di Eurolega 2018-2019: nell’ultima gara casalinga della stagione regolare, con il Mediolanum Forum di Assago che si preannuncia tutto esaurito, arriva il Fenerbahce di Gigi Datome e Nicolò Melli. La squadra allenata dal leggendario Zelimir Obradovic, però, dovrà fare a meno in maniera certa di quattro pedine non ...

Olimpia Milano-Fenerbahce Istanbul - Eurolega Basket 2019 : programma - orari e tv : Dentro o fuori. L’Olimpia Milano si gioca tutto il suo futuro europeo nel match della 29a giornata di Eurolega contro il Fernarbahce. La squadra di Simone Pianigiani è obbligata a vincere per mantenere l’ottava posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff. Questa è la prima delle due finali di Milano, visto che la settimana successiva dovrà vincere per forza anche ad Istanbul contro l’Efes. Giovedì sera al Forum ...

Basket - l’Olimpia Milano si qualifica ai playoff se…Obbligatorie due vittorie con Fenerbahce ed Efes : Nella serata peggiore dell’anno, l’Olimpia Milano è ancora attaccata ai playoff di Eurolega. La sconfitta casalinga con il Panathinaikos, però, ha reso il cammino della squadra di Pianigiani molto in salita e adesso serviranno due imprese per restare in vita e continuare il sogno europeo. La prima dovrà arrivare giovedì sera al Forum contro il Fenerbahce, mentre la seconda la settimana successiva in casa dell’Efes. Dopo il ko ...