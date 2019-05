Basket | Champions League 2019 | la Virtus Bologna all’assalto di un trofeo europeo che

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019) Era il 2009 quando la, allora allenata da Matteo Boniciolli e con in campo l’ex NBA Earl Boykins, Petteri Koponen, Keith Langford, Alex Righetti e Dusan Vukcevic conquistava l’Eurochallenge all’allora Futurshow Station, oggi diventata Unipol Arena, di Casalecchio di Reno. Si trattava della terza coppa per importanza, dopo Eurolega ed EuroCup.Si potrebbe fare oggi un simile discorso per laball, ma la situazione attuale è diversa per più motivi. Il primo è che tra l’attualee l’EuroCup la differenza è meno marcata rispetto a quel che succedeva con l’Eurochallenge, il secondo è una derivazione diretta del primo: in queste Final Four ci sono squadre, e soprattutto giocatori, che non soltanto potrebbero stare tranquillamente in club di EuroCup, se non di Eurolega, ma che ai piani alti del ...

zazoomnews : Basket Semifinali Champions League 2019: tabellone e calendario. Come vederle in tv e streaming - #Basket… - zazoomnews : Basket Final Four Champions League 2019: le quattro qualificate ai raggi X. La Virtus Bologna sogna il titolo -… - Carlino_Bologna : La Virtus tiene accesa la speranza di raggiungere i playoff. E venerdì c'è la Champions #Bologna #basket -