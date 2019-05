Baseball | Serie A1 | 3a giornata | è il tempo dei big match San Marino-Nettuno e

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019) Con la terzadel campionato diA1 diper il 2019 si arriva ailin cui, delle tre doppie sfide in arrivo domani e sabato, due sono bigIl primo è-San: da parte sammarinese c’è l’intenzione di riscattare una partenza difficile, anche per via del calendario non proprio favorevole. I laziali, invece, vengono dai doppi successi su Godo e Castenaso, e sono dunque al primo confronto di fascia alta della stagione. In particolare, il City può contare sul fatto di essere la sola squadra a battere con media oltre .300 (nello specifico, .347).Il secondo, ma indubbiamente non meno importante, è il remake dell’ultima finale scudetto tra Bologna e Parma. Sembra tutto pronto per il nuovo duello, che già si è verificato durante le gare che hanno assegnato il tricolore, tra Raul Rivero ed Erly Casanova, perlomeno nel primo. ...

