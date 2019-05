Barcellona | Messi | ' Gol spettacolare | ma ho avuto fortuna'

Barcellona-Liverpool - la stampa europea celebra Lionel Messi : “è il papà del calcio” [GALLERY] : La doppietta rifilata al Liverpool ha messo Lionel Messi al centro dell’attenzione mediatica europea, facendolo finire su tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi Tutta l’Europa ai piedi di Lionel Messi, capace di disintegrare il Liverpool con due prodezze utili per tagliare il traguardo dei seicento gol con la maglia del Barcellona. Un tocco a porta vuota dopo un perfetto controllo di petto e una punizione supersonica, ...

Champions - Messi travolge il Liverpool e il Barcellona ipoteca la nona finale : Uno straordinario Messi travolge il Liverpool e il Barcellona ipoteca la sua nona finale di Champions League. Primo tempo senza un attimo di tregua, tra rapidi capovolgimenti di fronte e azioni a ...

Barcellona - Champions. Messi affonda Liverpool : Il Barcellona batte per 3-0 il Liverpool al Camp Nou nella semifinale di andata della Champions League e si prepara nel migliore dei modi.

Barcellona-Liverpool - Del Piero ‘stordito’ da Messi : “sembrava un invasato - ha tirato una punizione pazzesca” : L’ex numero dieci della Juventus ha commentato la prestazione di Messi contro il Liverpool, esprimendo il proprio punto di vista Tra numeri 10 ci si capisce, non potrebbe essere altrimenti per Lionel Messi e Alessandro Del Piero. L’ex giocatore della Juventus ha ormai abbandonato il terreno di gioco, passando dietro la scrivania di Sky Sport per commentare la Champions League nel programma di Ilaria D’Amico, un ruolo ...

Highlights Barcellona-Liverpool 3-0 : VIDEO - gol e sintesi. Punizione capolavoro di Messi : Il Barcellona ha sconfitto il Liverpool per 3-0 nella semifinale d’andata della Champions League, i Campioni di Spagna hanno ipotecato la qualificazione all’atto conclusivo del massimo torneo continentale grazie a una rotonda vittoria contro la compagine catalana propiziata dai suoi uomini di lusso: Suarez ha sbloccato il risultato, poi Messi si è scatenato con una doppietta condita da una magia su Punizione che lo ha lanciato verso ...

Super Messi : il Barcellona prenota la finale di Champions League : Uscito di scena Cristiano Ronaldo, il grande protagonista è il suo antagonista Leo Messi. Lionel Messi ha realizzato 600 reti

Barcellona-Liverpool 3-0 : gol di Suarez - doppietta di Messi e palo di Salah : Non sarà il Barça totale di Guardiola e nemmeno quello "bailado" di Luis Enrique, con Neymar e Dani Alves, che portò per l'ultima volta la Champions in Catalogna. Ma questo di Valverde è un Barcellona ...

Barcellona-Liverpool 3-0 : super Messi - blaugrana vicinissimi alla finale : Il Barcellona è ad un passo dalla finale di Champions. Il 3-0 con cui ha steso il Liverpool al Camp Nou nel primo round della semifinale è quasi una sentenza. Una sconfitta probabilmente troppo severa ...

Barcellona-Liverpool - Messi ammonisce : “non è ancora finita. Il gol su punizione? Fortunato perchè…” : Il numero 10 blaugrana ha analizzato il match del Camp Nou, sottolineando come ci sia ancora un ritorno da giocare Un 3-0 che non ammette repliche, che mette il Barcellona con un piede e mezzo in finale di Champions League. Liverpool annichilito al Camp Nou, distrutto da un Lionel Messi formato maxi capace di piazzare una doppietta super che gli vale il traguardo dei 600 gol in carriera. AFP/LaPresse Una serata da ricordare, che non deve ...

Messi sempre più nella storia : gol numero 600 con il Barcellona : Si è conclusa la seconda semifinale valida per la Champions League, grande spettacolo nella gara tra Barcellona e Liverpool, successo per 3-0 dei blaugrana che si avvicinano sempre di più alla qualificazione in finale. Il grande protagonista è stato l’attaccante Leo Messi, l’argentino protagonista di una doppietta, in particolar modo magia su calcio di punizione, partita comunque buona per il Liverpool che ha giocato con grande ...

Champions - Messi show : il Barcellona manda il Liverpool al tappeto 3-0 : Marco Gentile I gol di Suarez e la doppietta di Messi, che sale a quota 600 gol con la maglia del Barcellona, hanno permesso ai blaugrana di piegare il Liverpool di Klopp per 3-0. Il ritorno ad Anfield il 7 maggio: gli spagnoli hanno un piede e mezzo in finale di Champions Il Barcellona di Ernesto Valverde non conosce la parola sconfitta in Champions League, vince 3-0 contro il Liverpool di Jurgen Klopp e ipoteca la finale che si ...

Calcio - Champions League 2019 : Barcellona-Liverpool 3-0 - l’uragano Messi e Suarez puniscono i Reds : Questa sera al Camp Nou è andata in scena l’andata delle semifinali di Champions League 2019 di Calcio tra il Barcellona e il Liverpool. Sul rettangolo verde catalano si impongono i blaugrana 3-0 grazie alle marcature di Suarez e di Messi (doppietta). Una partita di grande qualità, decisa dalle giocate dei campioni del Barça, con l’argentino che ha raggiunto quota 600 gol in carriera con il club spagnolo e con l’uruguaiano che ...