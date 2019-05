Balotelli punge la Juve | “Messi è il più forte | non paragonatelo al 7 bianconero…” FOTO

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) Nella serata di ieri si è disputata la seconda semifinale valida per la Champions League, spettacolo incredibile tra Barcellona e Liverpool che hanno dato vita ad una partita bellissima. Netta vittoria per i blaugrana, 3-0 con un Messi strepitoso, partita comunque importante per i Reds che hanno giocato con grande personalità, solo le magie dell’argentino hanno fatto la differenza. E la domanda è sempre ricorrente, è piùMessi o Cristiano Ronaldo? Non ha alcun dubbio Mario, l’attaccantelantus: “Leo Messi fenomeno. Per il bene del calcio nonpiù al 7 della”, ha scritto il calciatore del Marsiglia su Instagram.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed estero Per le squadre –> Tutte le notizie sullantusL'articolola: “Messi è il più, ...

