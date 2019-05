Balotelli esalta Messi e lancia una frecciatina a Ronaldo

ilnapolista

(Di giovedì 2 maggio 2019) Pioggia di complimenti ieri per Leodopo la prestazione nella semifinale di Champions contro il Liverpool. Ma non sono mancate le frecciatine al grande assente: Cristianoche manca le fasi finali della competizione dopo anni di presenza con il suo Real. In fondo negli ultimi tre anni era sempre stato il contrario, poiché il Barcellona era sempre stato eliminato prima. Ma il pallone è rotondo e basta poco per ribaltare le situazioni.Marionon si è lasciato sfuggire l’occasione per dire la sua ere un messaggio chiaro a CR7. Sul suo account Instagram ha postato un’immagine della partita con il commento“Leofenomeno. Per il bene del calcio, per favore non paragonatelo più al 7 della Juve”.L'articolounailNapolista.

