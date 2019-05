Auto | sport o famiglia? A dissipare ogni dubbio ci pensano le super station wagon FOTO

Tagli ai rimborsi sulle accise dei carburanti : 'Sarebbe un colpo mortale per l'Autotrasporto' : "L'economia italiana per ripartire deve seguire strade precise. Il problema è che vanno in direzione opposta ad alcune scelte che potrebbero essere invece prese dal governo'.Ad affermarlo, in un articolo ...

Auto elettriche e ibride : quale futuro per i brand sportivi? [GALLERY] : I brand sportivi hanno già tracciato una strategia specifica per l’atteso e a volte temuto passaggio all’elettrificazione Il lancio di sempre più numeroso di modelli elettrificati – a zero emissioni e ibridi – sta cambiando profondamente il settore Automotive e ovviamente avrà nel prossimo futuro ripercussioni anche sui brand che realizzano Auto ad alte e ad altissime prestazioni. Chi pensa però che l’elettrico porterà ad un ...

Tamponamento moto-Auto - una 49enne trasportata al Santa Chiara : VIGOLO BASELGA . Tanta paura nella mattina di oggi, mercoledì 1 maggio, lungo la strada statale 45 bis della Gardesana , quando si è verificato un Tamponamento moto-auto. L'impatto è avvenuto ...

Assetto Auto ribassato - vantaggi e prezzi per ottenere una vettura sportiva : Questo tipo di operazione permette di ottenere numerosi vantaggi ma l’importante è prestare la massima attenzione Abbassare l’Assetto di automobile è il desiderio di molti appassionati, perché questo tipo di operazione permette di ottenere numerosi vantaggi, sia dal punto di vista estetico che funzionale e dinamico. Quando di comprano delle molle più rigide e corte capaci di abbassare l’altezza e il baricentro di una vettura la prima cosa ...

Si scontrano Auto e moto - centuaro elitrasportato in ospedale : Un brutto incidente ha caratterizzato il pomeriggio di questa domenica pasquale. Nel tardo pomeriggio di oggi, a San Martino di Codroipo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ...

McLaren Automotive : accordo pluriennale con IMSA SPORTSCAR : McLaren Automotive has confirmed a multi-year agreement with IMSA – the International Motor Sports Association – which will see customer teams racing as part of the US- and Canada-based IMSA WeatherTech Sprint Cup season in 2019, and McLaren officially entered as a manufacturer for the largest GT3 championship in the US market. This announcement comes […] L'articolo McLaren Automotive: accordo pluriennale con IMSA SPORTSCAR sembra essere ...

Trasportava passeggeri senza patente e con Auto sequestrata : sanzione di 7.000 euro : Roma – Il veicolo, una Fiat Stilo di colore blu, e’ stato fermato ieri sera in via Nicola Salvi da un pattuglia del I Gruppo “ex Trevi” della Polizia Locale di Roma Capitale: il conducente, un uomo italiano di 67 anni, stava effettuando un servizio di trasporto passeggeri pubblico senza licenza. Nei suoi confronti emerse numerose irregolarita’. Al momento del controllo, a bordo erano presenti alcuni turisti di ...

Porto d'Ascoli - con la bici elettrica contro un'Auto. Romeno ubriaco trasportato in ospedale : SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Incidente in via Volterra, la strada che collega la Salaria alla zona industriale di Centobuchi dove, intorno alle 19, un Romeno di vent'anni, poi risultato ubriaco, in ...

Elezioni europee : 'L'Autotrasporto deve andare in massa ai seggi e indicare che futuro vuole' : ... le infrastrutture sono un esempio, o quella della "decrescita felice", elemento sul quale si fonda la politica di alcune forze politiche". Infine, una promessa: "torneremo sull'argomento e chiediamo ...

È finito lo sciopero degli Autotrasportatori di carburante in Portogallo : È finito lo sciopero degli autotrasportatori di carburante in Portogallo. Negli ultimi tre giorni il sindacato che riunisce gli autisti di autocisterne aveva deciso di scioperare per chiedere un aumento dei salari e un miglioramento degli orari di lavoro. Mercoledì

In Portogallo c’è una crisi energetica a causa di uno sciopero degli Autotrasportatori di carburante : In Portogallo c’è una crisi energetica a causa di uno sciopero degli autotrasportatori di carburante, che va avanti dal 16 aprile. Mercoledì il governo è riuscito a raggiungere un accordo per permettere che gli ospedali, gli aeroporti e le principali

NBA – Passa la paura in casa Chicago Bulls : Lauri Markkanen Autorizzato a riprendere l’attività sportiva : Dopo i problemi cardiaci delle scorse settimane, Lauri Markkanen è stato autorizzato dallo staff medico dei Bulls a riprendere l’attività agonistica I Chicago Bulls hanno concluso la loro regular season con una brutta notizia. Niente a che vedere con il risultato del campo, visto che una stagione da ‘tanking’, fra infortuni e prestazioni inferiori alle aspettative, era facilmente pronosticabile. I tifosi Bulls hanno concluso la stagione in ...

Non solo sport. Champions : Signora - un 'pareggino' che consola. Carletto - così non va! Rombi di moto e Auto. : Sbirciamo inoltre la cronaca. Caso Zaniolo . Sul futuro del 'gioiello' romano sta montandosi un ' caso'. Il ragazzo, 19 anni appena, giusto per tenersi in linea con le usanze dei peggiori del ...

Auto su pedoni a piazzale Clodio : 2 persone trasportate al Gemelli in codice rosso : Roma – È di tre persone ferite il bilancio di un investimento avvenuto a Roma ieri pomeriggio alle 16.20, in piazzale Clodio, all’altezza di via Augusto Riboty. L’Auto che ha investito il gruppo di pedoni, una Citroen Berlingo, si e’ fermata a prestare soccorso. Feriti in codice rosso, e trasportati al Policlinico Gemelli, una donna e un ragazzo di 13 anni. Medicato in codice verde, al Santo Spirito, un uomo. Indaga il I ...