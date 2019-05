Attacco al Potere | terroristi attaccano la Casa Bianca e rapiscono il Presidente

Attacco al potere : trama - cast e curiosità del film su Rai 2 : Attacco al potere: trama, cast e curiosità del film su Rai 2 Stasera 2 maggio 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Attacco al potere – Olympus Has Fallen. Il film del 2013 diretto da Antoine Fuqua segue la missione di un agente segreto pronto a tutto pur di salvare la vita del presidente degli Stati Uniti d’America. Quest’ultimo infatti è tenuto in ostaggio da un gruppo di spietati terroristi. Ma qual è la sinossi di ...