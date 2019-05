ATTACCO AL POTERE | RAI 2 Streaming video del film con Gerard Butler | oggi | 2 maggio

ATTACCO al potere - trama - curiosità e cast del film con Gerard Butler : A volte le cose vanno bene quando meno te lo aspetti, è il caso del film Attacco al potere (Olympus Has Fallen titolo originale) il film in onda su Rai2 giovedì 2 maggio alle 21.20. La pellicola del 2013 diretta da Antoine Fuqua sembrava un mediocre action movie anche stroncato dalla critica – per MyMovie merita infatti l’insufficienza con un chiaro 2,1 su 5 – eppure il botteghino lo ha premiato a tal punto da spingere i ...