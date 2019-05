ATP Estoril | forfait di Fabio Fognini | stop precauzionale per Madrid e Roma

ATP Estoril – Il vento gioca un brutto scherzo a Monfils : il servizio di Opelka diventa un siluro! [VIDEO] : Forti raffiche di vento durante l’ATP dell’Estoril: il servizio di Opelka diventa un siluro, Monfils non può far altro che prenderla a ridere Il vento ha giocato un ruolo da protagonista durante gli ottavi di finale dell’ATP dell’Estoril. Nella sfida fra Opelka e Monfils, forti raffiche hanno spesso cambiato le traiettorie dei tiri dei due tennisti. È diventato virale un video riguardante un tiro del secondo set, nel quale un ...

ATP Estoril – Tutto facile per Tsitsipas - il greco asfalta Andreozzi e si qualifica senza fatica ai quarti di finale : Vittoria semplice in due set per il numero dieci del ranking, che si qualifica così per i quarti di finale del torneo ATP di Estoril Stefanos Tsitsipas si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Estoril, il tennista greco non lascia scampo all’argentino Andreozzi, superandolo con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Il numero 10 del ranking tiene sempre in mano le redini dell’incontro, ...

ATP Estoril - Fabio Fognini dà forfait : i dettagli : Fabio Fognini non sarà presente al torneo di Estoril, il tennista azzurro paga ancora le fatiche della vittoria a Montecarlo “Solo precauzione, vuole essere al 100% a Madrid e Roma”. Il padre di Fabio Fognini, il signor Fulvio, ha spiegato così il forfait del figlio dal torneo di Estoril. Fognini dunque non prenderà parte al torneo 250, dove avrebbe dovuto affrontare Cuevas. Le fatiche di Montecarlo ancora si fanno sentire, ma ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Fabio Fognini si ritira. Il ligure tornerà a Madrid : Altro ritiro per Fabio Fognini. Il ligure non ha ancora recuperato da un infortunio muscolare alla coscia e non scenderà in campo nel torneo ATP di Estoril. Fognini si è fatto male durante la finale del Masters 1000 di Montecarlo e aveva già saltato la scorsa settimana il torneo di Barcellona. Il nativo di Arma di Taggia tornerà a giocare nel Masters 1000 di Madrid. Comincerà dunque dalla terra rossa spagnola la scalata del numero 12 del mondo ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Salvatore Caruso perde con Pablo Cuevas che ora sfida Fabio Fognini : Finisce al primo turno del tabellone principale dopo essere passato attraverso le qualificazioni l’avventura di Salvatore Caruso nel torneo dell’Eatoril, ATP 250 sulla terra battuta. Il 26enne siciliano, numero 152 del mondo, è stato battuto con un doppio 6-2 dall’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 67 del ranking, ripescato come lucky loser. un’ora e 10 minuti la durata dell’incontro, 33 e 37 minuti quella dei due parziali, con Cuevas che vola ...