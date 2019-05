Armando Siri annuncia: “Se non arriva archiviazione entro 15 giorni mi dimetto” (Di giovedì 2 maggio 2019) Il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, ha fatto sapere che se entro 15 giorni non arriverà la sua archiviazione è pronto a dimettersi: "Sono innocente, ribadisco di avere sempre agito correttamente, nel rispetto della legge e delle Istituzioni, e di non avere nulla da nascondere".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 2 maggio 2019) Il sottosegretario leghista, indagato per corruzione, ha fatto sapere che se15non arriverà la suaè pronto a dimettersi: "Sono innocente, ribadisco di avere sempre agito correttamente, nel rispetto della legge e delle Istituzioni, e di non avere nulla da nascondere".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

ricpuglisi : Eh mi sa che questo 'Dr. Siri Armando' membro di una commissione per la valutazione di progetti multimediali presso… - ricpuglisi : Domanda: il 'dott. Armando Siri' nominato come membro di una Commissione su prodotti multimediali della Regione C… - ricpuglisi : In questa intervista Armando Siri si fa chiamare Dottor Siri senza fiatare. Mi sembra. -