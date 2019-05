Anticipazioni Un posto al sole | prossima settimana | Angela viene aggredita | Ciro la salva

Un posto al sole : FERRI schiacciato dai sensi di colpa - perché? Anticipazioni : Ci siamo quasi: tra venerdì 3 e lunedì 6 maggio, a Un posto al sole sarà svelata la verità sulla vicenda misteriosa che sta tanto incuriosendo i fan della soap e che vede in qualche modo protagonista Tommaso Sartori, assente dai teleschermi da ben quattro anni! A Roberto FERRI (Riccardo Polizzy Carbonelli), nelle scorse settimane, è arrivata una lettera che segnalava il rapimento di Tommaso, mentre i fan di Upas hanno visto qualcuno (il volto ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 2 maggio 2019 : Vittorio riconquisterà il cuore di Alex? : Vittorio cerca di far capire ad Alex che i suoi sentimenti per lei sono sinceri mentre Serena è in pena per Roberto e Filippo.

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni doppia puntata di giovedì 2 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5243 e 5244 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 2 maggio 2019: Mentre Serena (Miriam Candurro) è sempre più in ansia per il marito, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non sembrano fare molti passi avanti, ma le cose a un certo punto potrebbero avere una svolta del tutto inattesa. Mentre Guido (Germano Bellavia) tenta di capire a cosa sia dovuto il cattivo umore del figlio Vittorio (Amato ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 aprile 2019 : Alex ha trovato un nuovo amore? : Fausto non molla la presa su Alex e continua con il suo corteggiamento. Vittorio è però geloso e cercherà sicuramente di fare qualcosa.

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame dal 6 al 10 maggio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2019: Filippo e Roberto apprendono tutta la verità su Tommaso. Michele invita a cena il professor Scaglione per esprimergli la propria solidarietà. Mimmo continua a cercare di rivedere Rossella. Guido riceve la visita di Cinzia che, nonostante le pressanti richieste di Del Bue, si rifiuta di pagargli l’affitto di casa… Roberto, schiacciato dai sensi di ...

Un posto al sole - Anticipazioni dal 6 al 10 maggio : Mimmo torna cattivo : Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda la prossima settimana chiariranno molti lati oscuri sul personaggio di Tommaso, si soffermeranno su una tragedia che sfiorerà Angela, ma sarà dato molto spazio anche alla storyline che vede protagonisti Mimmo e Rossella. Ovviamente, anche se in misura minore, sarà dato molto spazio anche a tutti gli altri personaggi e tra le altre cose ci sarà il ritorno di Patrizio. Di seguito l'analisi ...

Un Posto al Sole : Anticipazioni 29 aprile – 3 maggio 2019 : Luca Turco (dal profilo Instagram lucaturco_90) Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Un Posto al Sole. Questa settimana, come avviene ogni anno, la soap di Rai3 non andrà in onda il 1° maggio. Mercoledì, infatti, il palinsesto della rete sarà a partire dal pomeriggio completamente monopolizzato dal tradizionale Concertone di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, condotto per il secondo anno da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. ...

Un posto al sole Anticipazioni : CLARA è sincera o spia ALBERTO? : A Un posto al sole stiamo assistendo ai primi vagiti di una nuova intrigante storia che vede protagonisti Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e una bionda venere da cui tutto il pubblico è già rimasto incuriosito. E la domanda più “gettonata” del momento è: la cameriera CLARA (Imma Pirone) è sincera? Andando con ordine, rammentiamo a coloro che non hanno ancora visionato le ultime puntate della soap che CLARA è presente a Upas già da ...

Un posto al sole dopo L’amica geniale per Ludovica Nasti : Anticipazioni : “Da oggi ho una nuova amica, dall’aspetto sembra geniale. Che dite le facciamo un’accoglienza calorosa?”. Con queste parole accompagnate a un selfie Patrizio Rispo accoglie sul set Ludovica Nasti pronta ad approdare su Rai3 nella storica soap Un posto al sole. Rispo, che nella serie interpreta Raffaele Giordano, tiene così a battesimo la giovane attrice che presto il pubblico ritroverà in tv dopo il successo de ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di martedì 30 aprile 2019 : anticipazioni puntata 5242 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 30 aprile 2019: Dopo i tentativi di seduzione di Fausto (Fausto Acernese) nei confronti di Alex (Maria Maugeri), Vittorio capisce di essere geloso… Marina (Nina Soldano) apprende dell’improvvisa partenza di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), intanto i due arrivano in Messico. Cosa succederà?… Giulia (Marina Tagliaferri) continua ...

Un posto al sole Anticipazioni : ANGELA - il pericolo incombe a maggio : Come avevamo segnalato a suo tempo, a Un posto al sole le puntate di maggio 2019 saranno caratterizzate dal ritorno di inquietanti trame legate anche al personaggio di Gaetano Prisco (Fabio De Caro), che rivedremo ancora. E pare che in qualche modo si riparlerà anche di Valentina (l’ex compagna del boss), staremo a vedere! Intanto occhio alle puntate di Upas in onda da questa settimana in poi: Franco (Peppe Zarbo) inizia a star meglio e le ...

Anticipazioni Un Posto al Sole 6-10 maggio : la verità su Sartori viene a galla : Le Anticipazioni di "Un Posto al Sole" prevedono diversi colpi di scena per quanto concerne le puntate che andranno in onda su Raitre alle 20:45 dal 6 al 10 maggio. Innanzitutto Filippo e Roberto si recheranno in Messico per capire cos'è realmente accaduto a Tommaso Sartori, mentre Franco continuerà a migliorare grazie agli esercizi di fisioterapia. La verità sul fratello di Filippo Gli spoiler degli episodi di "Un Posto al Sole" che verranno ...

Un posto al sole - Anticipazioni : Roberto si riavvicinerà a Tommaso : La storyline riguardante il rapimento di Tommaso Sartori è quella che, in questo momento, sta maggiormente riscontrando l'interesse e la curiosità dei fan di Un posto al sole. Al momento sono state poste molte domande, ma praticamente non è stata data nessuna risposta soddisfacente su questo misterioso rapimento in Messico. Di seguito un'analisi dettagliata e le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas. Il prigioniero senza volto Fino a questo ...