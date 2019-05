Anche l’unicorno dei coworking | WeWork | si quota a Wall Street

wired

(Di giovedì 2 maggio 2019) (Foto: Getty Images) Dopo i debutti di Lyft e di Pinterest, nella lista delle prossimezioni più attese anon c’è più soltanto Uber. La piattaforma diThe We Company (meglio conosciuta come) ha infatti consegnato il 29 aprile scorso alla Security and Exchange Commission, la Consob americana, i documenti per la suazione sul listino di New York.La società, che ha cambiato nome lo scorso gennaio passando al nuovo The We Company, dal 2010 si occupa della gestione di spazi condivisi per il lavoro, soprattutto di piccole e medie imprese, fornendosupporto tecnico e infrastrutture in tutto il mondo. Nel 2018 la compagnia ha messo a segno ricavi per circa 1,8 miliardi di dollari, più che raddoppiando il suo giro d’affari rispetto al 2017.Nel complesso, le ultime stime valutanoattorno ai 47 miliardi di dollari, che fanno ...

