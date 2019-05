Amici 18 | anticipazioni e professori daytime-serale in streaming e TV

Valentina torna ad Amici? Anticipazioni : sfida contro il regolamento : Valentina Vernia sarà di nuovo una concorrente di Amici 18… se dovesse vincere al televoto contro Mameli! Valentina Vernia potrebbe rientrare ad Amici 2019. Non è mai successo, in tutta la storia del programma, che un eliminato avesse la possibilità di sfidare un concorrente effettivo per poter rientrare in gara. Giusto o sbagliato? Nel regolamento […] L'articolo Valentina torna ad Amici? Anticipazioni: sfida contro il regolamento ...

Amici 2019 - il serale : notizie - puntate - anticipazioni e tutte le informazioni : Al via da sabato 30 marzo, in prima serata su Canale 5, la diciottesima edizione del talent firmato Maria De Filippi

Anticipazioni Amici sesta puntata Serale - Mameli eliminato? Ancora guerre ai prof : sesta puntata Serale Amici, cosa succederà il 4 maggio? Dalle ultime parole di Loredana Bertè è facile capire come sarà la sesta puntata del Serale di Amici; Anticipazioni e news che pubblicheremo qui di seguito non vanno intese come certe, perché il programma non è registrato e si scopre tutto in diretta, ma senz’altro come […] L'articolo Anticipazioni Amici sesta puntata Serale, Mameli eliminato? Ancora guerre ai prof proviene da ...

Serale di Amici di questa sera. Leggi le anticipazioni : tante novità - sfide - e gli ospiti presenti : Nuove prove proibitive per i cantanti di Amici 2019! Nella puntata del Serale di sabato 27 aprile saranno chiamati a cantare pezzi difficili per tutti, nei quali dovranno mettere loro stessi, rendendoli originali. Brani...

Amici 18 serale - puntata 27 aprile 2019 : anticipazioni e diretta : Oggi, sabato 27 aprile, in prima serata su Canale 5 andrà in onda il quinto appuntamento del serale di Amici 18. Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi; la produzione è di Fascino P.g.t. Regia: Andrea Vicario. TvBlog seguirà la puntata in liveblogging.Amici 18 serale, puntata 27 aprile 2019: anticipazioni e ospitiprosegui la letturaAmici 18 serale, puntata 27 aprile 2019: anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 27 ...

Amici serale 2019 : ospiti e anticipazioni sfide stasera 27 aprile : Amici serale 2019: ospiti e anticipazioni sfide stasera 27 aprile Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata di Amici di Maria De Filippi, il serale. In seguito all’eliminazione di Alvis, sono otto i concorrenti rimasti in gara, rispettivamente Giordana, Mameli, Rafael e Umberto per la Squadra Bianca, da un lato; Alberto, Tish, Valentina e Vincenzo dall’altro, in rappresentanza della Squadra Blu. Incidente ...

Anticipazioni Amici Serale quinta puntata : sfide proibitive e novità : Serale Amici quinta puntata: Anticipazioni di sabato 27 aprile 2019 Nuove prove proibitive per i cantanti di Amici 2019! Nella puntata del Serale di sabato 27 aprile saranno chiamati a cantare pezzi difficili per tutti, nei quali dovranno mettere loro stessi, rendendoli originali. Brani scelti personalmente da Beppe Vessicchio; brani che hanno fatto la storia […] L'articolo Anticipazioni Amici Serale quinta puntata: sfide proibitive e ...

Anticipazioni Amici 18 : chi sostituirà Ricky Martin domani? : Ricky Martin assente dalla 5^ puntata di Amici: chi lo sostituirà? È bastato un video pubblicato da Ricky Martin sui profili ufficiali di Amici che annunciava l’assenza dalla quinta puntata dello show del sabato sera di Maria De Filippi per far chiedere a gran voce al pubblico social: “Chi sostituirà Ricky Martin?”, che è impegnato in un evento benefico a Puerto Rico. Bene, tante sono le ipotesi fatte sul web: da Emma Marrone ...

Amici 2019 serale - le anticipazioni di sabato 27 aprile senza Ricky Martin ma con John Travolta : Amici 2019 serale sabato 27 aprile ricco di sorprese ideate da Maria De Filippi in una puntata senza Ricky Martin John Travolta in arrivo all’insaputa dei ragazzi Irama e Arisa gli ospiti che si esibiranno con i concorrenti rimasti Puntata di Amici di sabato 27 aprile che sarà insolita rispetto alle precedenti in primo luogo non ci sarà Ricky Martin come annunciato dallo stesso artista, perchè dovrà prender parte a un evento benefico della ...

Amici - John Travolta fa ballare Maria : le anticipazioni della quinta puntata : Sabato 27 aprile, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il serale. Arisa e Irama duettano con i cantanti...