Amazon Prime Video | serie tv e film | le novità di maggio 2019

Amazon Prime Video : le novità in arrivo a maggio : Amazon Prime Video come ogni mese si appresta ad aggiungere nuovi contenuti al suo catalogo, per il mese di maggio abbiamo diverse novità molto interessanti che trovate qui di seguito: Sneaky Pete – terza stagione dal 10 maggio Sneaky Pete racconta la storia di un truffatore, Marius Josipovic (Giovanni Ribisi), che si impossessa dell’identità del suo ex compagno di cella, Pete, ed usa la famiglia da cui Pete si era allontanato per scappare ...

Amazon Prime Video - ecco le serie tv in arrivo a maggio : Pochi ma ottimi titoli quelli in arrivo a maggio sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Mentre infatti continuano, con un episodio alla settimana, altre serie tv come American Gods, Cloak and Dagger e Future Man, questo streaming propone allettanti novità come Good Omens, ma anche gli attesi ritorni di produzioni acclamate come Sneaky Pete e Fleabag. Sneaky Pete – terza stagione dal 10 ...

Film e serie tv su Amazon Prime Video a Maggio 2019 : Fleabag - Sneaky Pete e Good Omens : Amazon Prime Video a Maggio 2019 i Film e le serie Tv in arrivo Poco ma buono è il mantra di Amazon Prime Video che prosegue su questa scia anche a Maggio con tre titoli di punta in prima visione assoluta e che valgono da soli l’abbonamento. Il 10 Maggio arriva la terza stagione di Sneaky Pete con Giovanni Ribisi nel ruolo di un abile truffatore alle prese con la famiglia del suo compagno di cella, di cui ha preso l’identità e che ...

Amazon - le consegne Prime passeranno da due giorni a uno soltanto : L'azienda di Jeff Bezos si conferma una delle società più redditizie del mondo e resta sul podio delle aziende con una capitalizzazione superiore ai mille miliardi di dollari.

Amazon pronta a lanciare le consegne in 1 giorno per gli utenti Prime : Amazon ha confermato di essere al lavoro per dimezzare i tempi di consegna per gli utenti Amazon Prime, portandoli a un giorno per tutti gli ordini. L'articolo Amazon pronta a lanciare le consegne in 1 giorno per gli utenti Prime proviene da TuttoAndroid.

In Germania Amazon Prime Video ha distribuito il secondo episodio dell’ottava stagione di “Game Of Thrones” con alcune ore di anticipo : In Germania l’attesa ottava e ultima stagione di Game of Thrones è distribuita su Amazon Prime Video, il servizio di streaming di Amazon, che ieri, per un errore, ha reso disponibile il secondo episodio della serie tv alcune ore in anticipo

Amazon e Google fanno pace - YouTube e Prime Video su Fire TV e Chromecast : Amazon e Google hanno raggiunto un accordo che chiude le controversie sulla disponibilità dei contenuti di entrambe sui reciproci dispositivi. Amazon renderà disponibile YouTube TV sui dispositivi Amazon Fire TV, Google farà in modo che i contenuti Video di Amazon Prime siano visibili anche tramite Google Chromecast. Per chi non fosse informato, nel 2017 le due aziende si sono contrapposte in una battaglia senza esclusione di colpi sul terreno ...

Amazon Prime Video è in arrivo su Chromecast e Android TV mentre YouTube sbarcherà su Fire TV : Google e Amazon stanno convergendo con le rispettive piattaforme Video a beneficio degli utenti. Amazon Prime Video è in arrivo su Chromecast e Android TV con il supporto per i titoli 4K. Un'app ufficiale YouTube sarà presto disponibile per i dispositivi della famiglia Fire TV con il supporto completo 4K a 60 FPS, oltre a YouTube TV e YouTube Kids entro la fine dell'anno. L'articolo Amazon Prime Video è in arrivo su Chromecast e Android TV ...

Amazon e Google si sono messe infine d’accordo : YouTube avrà una sua app su Fire TV - Prime Video sarà disponibile anche su Chromecast : Amazon e Google hanno annunciato un accordo che mette fine alla loro annosa disputa sulle reciproche limitazioni per Fire TV e Chromecast, i loro rispettivi adattatori da collegare al televisore per vedere contenuti in streaming. L’applicazione di Prime Video, il

Amazon Prime video : 5 euro di buono sconto per la riproduzione di un video qualsiasi : Conosciamo tutti l’efficenza di Amazon e del suo servizio Prime, nel settore della compravendita online, ma non tutti sanno o si ricordano di avere anche accesso (ovviamente chi possiede un account Prime) al servizio di Streaming, Prime video. Per promuovere il servizio, Amazon ha deciso di lanciare un’offerta interessante. Infatti, tutti gli utenti che da oggi fino al giorno 30 Giugno 2019 guarderanno un qualunque video presente ...

Amazon regala 5 euro di buono sconto a chi guarda un qualsiasi video su Prime Video : Amazon regala 5 euro di credito agli utenti che guarderanno un qualunque Video su Prime Video, entro il 30 giugno 2019. L'articolo Amazon regala 5 euro di buono sconto a chi guarda un qualsiasi Video su Prime Video proviene da TuttoAndroid.

Le novità Amazon Prime Video aprile 2019 : Tra storie crime e supereroi sarà ancora una volta l'azione a dominare nell'aprile che Amazon Prime Video ha in serbo per i suoi utenti. Molti i ritorni, con nuove stagioni di serie tv già cult, tutte da scoprire. C'è però una bella new entry da segnalare: si tratta di Future Man, un titolo molto atteso con protagonista Josh Hutcherson. Future Man racconta la storia di Josh Futterman, un ragazzo che vive ancora ...

Amazon Prime Video - ecco le novità in arrivo ad aprile : aprile è un mese ricco di novità per il catalogo di Amazon Prime Video. Grandi ritorni seriali come The Tick, Bosch e Cloak and Dagger, ma anche novità assolute come Future Man. Esclusive anche per quanto riguarda il cinema: oltre a The Upside, grazie a un accordo con Paramount Pictures che prevede le antePrime streaming dei titoli dello studio, dal 12 aprile arriva anche Mission Impossible: Fallout. The Tick – seconda stagione dal 5 ...

Serie Tv ad aprile su TimVision - Amazon Prime Video e Infinity : tra le novità Legacies : I servizi di streaming aumentano e sempre più prodotti vengono distribuiti sulle piattaforme online. aprile è alle porte e nel settore delle Serie tv in streaming sono previste nuovi episodi e debutti esclusivi. Giorni fa le piattaforme Infinity Tv e TimVision hanno reso noti la lista delle Serie tv in arrivo e il calendario delle date di debutto, sia delle novità esclusive che delle nuove stagioni degli show già in corso. Poche ore fa, tramite ...