Alta tensione sulle Province | Di Maio sfida la Lega

Alta tensione Usa-Russia sul Venezuela. Nuovi scontri : due morti : 'Un'influenza esterna distruttiva, tanto più se politica, non ha nulla a che vedere con un processo democratico', ha scandito il ministro russo. Pronta la replica di Pompeo che ha accusato la Russia ...

Cresce la tensione Usa-Russia sul Venezuela. Maduro all’esercito : “Lealtà alla costituzione” : Prime vittime delle tensioni che da giorni infiammano le piazze del Venezuela dove sono in corso agguerriti scontri fra quanti si ribellano al governo di Maduro e le forze messe in campo dallo stesso presidente. Nella notte una donna è rimasta uccisa: Jurubith Rausseo, 27 anni, deceduta in ospedale dopo essere stata raggiunta da un proiettile alla ...

Alta tensione in Venzuela - scontri in piazza. Braccio di ferro tra Usa e Russia : E l'Onu, in contatto tanto con il governo venezuelano che con l'opposizione, fa appello alla calma e insiste sulla necessità di cercare una soluzione politica alla crisi nel Paese. All'indomani ...

Venezuela - scontri dopo il golpe. Alta tensione tra Usa e Russia : Un'altra giornata di manifestazioni e scontri in Venezuele , dove - dopo il fallito golpe - questa mattina Juan Guaidò ha chiamato i suoi alla piazza: 'Buongiorno! Oggi continuiamo, questi sono i ...

Drone su cavi Alta tensione : Vigili del Fuoco in A2 per rimuoverlo : I Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme del Comando provinciale di Catanzaro sono dovuti intervenire stamani sull’autostrada A2 per rimuovere un Drone rimasto impigliato tra i cavi della rete elettrica dell’alta tensione. E’ accaduto a Gizzeria. Il proprietario del Drone, un privato cittadino, ne ha perso il controllo ed il velivolo radiocomandato e’ finito sui cavi. I Vigili del Fuoco, giunti con ...

Lecce - Alta tensione a Maglie dopo l'omicidio di Mattia Capocelli : trovato un ordigno : A Maglie, in provincia di Lecce, ormai si respira aria pesante dopo il delitto di Mattia Capocelli, il 28enne che, nella notte tra il 24 e il 25 aprile scorso, venne ucciso davanti ad un camion fast food con un colpo di pistola. Del gesto è reo confesso Simone Paiano, un 25enne sempre originario del posto. Sia la vittima che l'aguzzino erano conosciuti da tempo alle Forze dell'Ordine. Non si sa ancora con precisione che cosa abbia scatenato il ...

Fiorentina - Alta tensione : dura contestazione dei tifosi al Franchi : E’ una situazione delicata in casa Fiorentina, altra sconfitta per i viola, questa volta contro il Sassuolo, stagione che adesso è diventata veramente deludente. I tifosi sono furiosi soprattutto con la dirigenza, nella serata di oggi è andata in scena l’ennesima contestazione. tensione anche al termine della partita, circa trecento tifosi viola stanno contestando all’esterno dell’ingresso della tribuna autorità ...

Comunali 2019 - candidato sindaco di Parabita (Lecce) rinuncia a correre dopo minacce di morte : “Tensione troppo Alta” : rinuncia alla candidatura a sindaco dopo le minacce di morte ricevute. Accade a Parabita, in provincia di Lecce, dove l’ingegnere Marco Cataldo, in passato consigliere comunale di minoranza, ha deciso di non correre per la carica di primo cittadino del comune sciolto per le infiltrazioni mafiose del clan Giannelli e che fino alle elezioni del 26 maggio sarà guidato dai commissari prefettizi, come stabilito dal Tar del Lazio. A gennaio 2019, ...

Di Maio ordina a Conte di far dimettere Siri. Tensione Alta tra 5 Stelle e Lega : Tensione altissima tra 5 Stelle e Lega è arrivato l’ordine da Di Maio al premier Conte: “Fai dimettere Siri” Ancora altissima Tensione tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Al centro dello scontro la richiesta da parte dei pentastellati delle dimissioni del sottosegretario del Carroccio indagato. Da un lato ci sono i 5 Stelle che vanno in … Continue reading Di Maio ordina a Conte di far dimettere Siri. Tensione alta ...

Sri Lanka - la tensione resta Alta : nuova esplosione e allarme bomba - : Dopo gli attentati di Pasqua, il Paese è in allerta: una nuova detonazione si è verificata vicino a un tribunale, senza causare feriti. Intanto, altre 16 persone sono state arrestate nell'ambito delle ...

Alta tensione nel governo - sul salva-Roma vince la Lega. L’ira di Conte : È durato circa quattro ore uno dei Consigli dei ministri più tesi della storia giallo-verde. La riunione, alla fine, ha visto il vicepremier Salvini ottenere quanto aveva annunciato prima alle telecamere: lo stralcio di gran parte della norma Salva Roma dal decreto crescita. Ma il M5S annuncia battaglia in sede di conversione di legge del decreto e avverte il leader della Lega che non farà sconti sulla vicenda Siri, il sottosegretario ...

CdM ad tensione Alta - Conte irritato : 23.46 Toni accesi e irritazione del premier Conte,per la 'prova di forza' del vicepremier, Salvini, che ha annunciato lo stralcio dal dl crescita del cosiddetto 'Salva Roma'. Lo riferiscono fonti autorevoli di governo. Alla riunione del CdM, in corso dalle ore 20, ha preso parte anche il vicepremier Di Maio, in precedenza assente per registrare una trasmissione tv. Al centro della discussione la norma sulla gestione del debito di Roma che ha ...

Sampdoria - Alta tensione : valutazioni sul riscatto del portiere Audero [DETTAGLI] : riscatto Audero – Sono ore calde in casa Sampdoria dopo il pesantissimo ko in campionato contro il Bologna, un netto 3-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il capo dell’area tecnica Walter Sabatini si è dimesso dopo una lite con il presidente Massimo Ferrero. Emerge in retroscena, Sabatini aveva difeso la squadra dalla furia del presidente Ferrero, gli animi si sono accesi, il numero uno del club ...