Allegri | Futuro? Ho motivazioni per continuare alla Juve

Juventus - Allegri : "Incontrerò Agnelli per parlare del futuro" : Marco Gentile Il tecnico della Juventus Allegri è parso sereno alla vigilia del derby contro il Torino e sul suo futuro ha affermato: "Dovremo discutere delle cose che sono andate bene e di quelle che non sono andate" Vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani sera, alle ore 20:30, sarà impegnata contro il Torino di Walter Mazzarri, nell'atteso derby della Mole. Il tecnico bianconero è parso più pacato ...

Juve - Allegri : 'Devo incontrare Agnelli per discutere del futuro' : TORINO - Un derby è sempre un derby anche se c'è già chi ha il suo scudetto in tasca. Il Torino insegue l'Europa, la Juventus invece non ha niente da chiedere se non la gloria personale. Tant'è che ...

Juve - Allegri : 'Futuro? Dobbiamo vederci con il presidente per programmare' : TORINO - Juventus pronta al derby con la carica di Cristiano Ronaldo , sempre alta e ulteriormente stuzzicata ieri dalla doppietta di Leo Messi al Barcellona , con cui il 10 blaugrana lo ha raggiunto ...

Juventus - Allegri fa un passo indietro sul suo futuro - : Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara con il Torino, Massimiliano Allegri ha parlato della formazione che scenderà in campo: 'Rugani non c'è perché ha un po' di infiammazione. E' ...

Allegri : “Mi incontrerò con la società per decidere il futuro. Ronaldo gioca perché vuole vincere la classifica marcatori” : Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole contro il Torino, in programma domani sera. Il tecnico bianconero ribadisce la volontà di rimanere sulla panchina della Juve: “Come tutti gli anni le cose andranno per il verso giusto. La Juve tutti gli anni deve essere competitiva per vincere il campionato, la Coppa Italia e la Champions. Non cambia niente, ogni anno bisogna mettersi lì e ...

JUVENTUS TORINO Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juventus e Torino, ha colto l'occasione per sottolineare alcuni rivelazioni sul suo prossimo futuro. Dichiarazioni sibilline che suonano come una conferma parziale e non scontata. 50% di possibilità di vedere il tecnico bianconero sulla panchina della Juventus in vista della prossima

JUVENTUS TORINO, Allegri in conferenza – C'è particolare attesa per la conferenza stampa di oggi di Massimiliano Allegri. Se non bastasse l'argomento, il derby della Mole, e la conseguente importanza del match (soprattutto per il Torino, che mai come quest'anno sogna e spera di battere i bianconeri) a dare maggiore interesse all'incontro delle 14:00 ci

Allegri-Agnelli - appuntamento con il futuro : Sono ore calde per il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. La dirigenza ha fretta di iniziare a programmare la prossima stagione, l'allenatore invece la tranquillità di un altro anno di ...

Juve - sarebbe stato fissato in settimana il summit Agnelli-Allegri per decidere il futuro : La stagione non è ancora finita, ma alla Juventus che ha vinto l'ottavo scudetto consecutivo ed è stata eliminata ai quarti di Champions League per mano dell'Ajax, non resta che programmare il futuro. In primo luogo bisognerà stabilire con sicurezza se sarà ancora Massimiliano Allegri a sedere sulla panchina bianconera. A tal proposito in questa settimana dovrebbe esserci un summit tra il tecnico e la dirigenza e solo allora si avrà un responso ...

Il maleducato Adani e l'inquietudine di Allegri : Max soffre la sfiducia della Juve - futuro in bilico : Questo è un linguaggio maleducato anche al bar sport, figuriamoci in quello che si propone come il salotto buono del calcio italiano. Tanto più che lui aveva trascorso le due ore precedenti seduto in ...

Juventus Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l'occasione per presentare il match di domani, ma anche per fare il punto sulla situazione in vista del prossimo futuro. Il tecnico bianconero ha colto l'occasione per lanciare un piccolo messaggio sul suo futuro. Un incontro con Agnelli che avverrà nelle prossime settimane e uno

Inter-Juve - Allegri in conferenza : il futuro ed i nuovi ‘esperimenti’ di formazione : “Non ci siamo dati una data, quando la societa’ vorra’ parleremo, gli altri anni lo abbiamo fatto a giugno. La cosa piu’ importante e’ essere lucidi e prendere delle decisioni per creare le basi per un’annata vincente”. Sono le dichiarazioni di Massimiliano Allegri che parla del futuro: “bisognera’ programmare per creare obiettivi nuovi a livello di crescita della squadra e di tutti, ...

Corriere dello Sport : fra Allegri e la Juventus il futuro si decide in 10 giorni : La disfatta europea ha evidentemente lasciato degli strascichi non solo fra i tifosi juventini ma anche fra la dirigenza, delusa dal fatto che quest'anno, come forse non mai, pareva davvero esserci l'occasione di arrivare fino in fondo nella massima competizione europea. Nonostante però la sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, nel post partita il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha riconosciuto i meriti dei ...

Cancelo : 'Il mio futuro è la Juventus - nessun problema con Allegri' : Mister Allegri è tra i migliori al mondo, ho sempre parlato bene di lui, delle sue qualità da allenatore. Ha vinto tantissimo alla Juve e ha vinto al Milan, mettere un like del genere non avrebbe ...