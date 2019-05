Alla Lega ci pensa la Lega Il Carroccio ha blindato Siri

agi

(Di giovedì 2 maggio 2019) Mentre Giuseppe Conte, che ha preso in mano il caso Armando, chiede pazienza, non accenna a calare la tensione trae M5s sulla vicenda del sottosegretario ai Trasporti del, indagato per corruzione. L'interessato, per il momento, non ha alcuna intenzione di dimettersi, anche perché può contare sul sostegno del suo partito, che non intende mollarlo nonostante le ripetute richieste di un passo indietro da parte dell'alleato. Un sostegno che, secondo il capo del M5s, non sarebbe però così unanime."Ci sono tensioni nel governo ma il governo andrà avanti", aveva dichiarato in mattinata il vicepremier Luigi di Maio, "noi chiediamo le dimissioni perché per noi é un'inchiesta che implica una questione morale. Poi sono sicuro che se verrà giudicato innocente, tornerà a fare il sottosegretario"."Credo - ha detto ancora Di Maio - che la ...

LegaSalvini : ++ COME DESTINARE IL 2X1000 ALLA LEGA: CODICE D43 ++ ???? Non ti costa nulla! Sostieni le battaglie di Matteo Sal… - patriziaprestip : Secondo #Salvini @nzingaretti, da quando è segretario del Pd, cioè da solo un mese, lavora meno alla Regione Lazio.… - luigidimaio : Per il @mov5stelle non esiste alcun tipo di poltronificio, quindi le Province si tagliano. Punto. Per noi è così, p… -