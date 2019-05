"Alla Lega ci pensa la Lega". Il Carroccio ha blindato Siri : Mentre Giuseppe Conte, che ha preso in mano il caso Armando Siri, chiede pazienza, non accenna a calare la tensione tra Lega e M5s sulla vicenda del sottosegretario ai Trasporti del Carroccio, indagato per corruzione. L'interessato, per il momento, non ha alcuna intenzione di dimettersi, anche perché può contare sul sostegno del suo partito, che non intende mollarlo nonostante le ripetute richieste di un passo indietro da parte dell'alleato. Un ...

Basket - Eurolega : Efes Alla Final Four - Barcellona ko in gara 5 : E' l'Efes la quarta e ultima squadra a qualificarsi per la Final Four di Eurolega in programma a Vitoria dal 17 al 19 maggio. Nella quinta e decisiva partita dei quarti la formazione turca guidata da ...

Playoff Eurolega – L’Efes cancella il Barcellona - i turchi vincono Gara-5 e volano Alla Final Four : La formazione turca si impone con il punteggio di 80-71, qualificandosi per la Final Four dove l’attendono Fenerbahce, CSKA Mosca e Real Madrid Niente da fare per il Barcellona, l’Anadolu Efes si qualifica per la Final Four di Eurolega, per la quale erano già qualificate Fenerbahce, CSKA Mosca e Real Madrid. La formazione turca si impone 80-71 sui blaugrana, recuperando lo svantaggio del primo quarto e prendendo il largo prima ...

Siri - Salvini avverte Di Maio : "Alla Lega ci pensa la Lega" : Il 'caso Siri' continua a tenere molto distanti Lega e MoVimento. Se da una parte il ministro Matteo Salvini difende Siri e il suo operato, dall'altra il ministro Luigi Di Maio ne chiede le dimissioni.

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : "Alla Lega ci pensa la Lega". Esplosione di rabbia : "Alla Lega ci pensa la Lega". Matteo Salvini risponde così a chi gli chiedeva un commento alle dichiarazioni di Luigi Di Maio secondo il quale diversi parlamentari della Lega gli avrebbero chiesto un passo indietro del compagno di partito Armando Siri, indagato per corruzione. "Ma noi ci stiamo occu

Giro d’Italia 2019 : chi saranno i commentatori della RAI? Telecronache - collegamenti moto e Processo Alla Tappa : tutti i nomi : La Rai trasmetterà in diretta tv il Giro d’Italia 2019, il network pubblico assicurerà una copertura capillare della Corsa Rosa offrendo addirittura 170 ore di diretta per permettere agli appassionati del grande ciclismo di non perdersi davvero nulla e si seguire l’evento minuto per minuto: ci aspettano tre settimane di grande passione, gli uomini sulle strade ci regaleranno forti emozioni e potremo seguire pedalata per pedalata la ...

Luigi Di Maio - cambio di strategia : 'La faccenda si Allarga - nei guai tutta la Lega'. Bomba-Siri su Salvini? : cambio di linea brusco nel Movimento 5 Stelle . Ai suoi Luigi Di Maio ha chiesto di non insistere più sulle dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri , indagato per corruzione. Ovviamente ...

Luigi Di Maio - cambio di strategia : "La faccenda si Allarga - nei guai tutta la Lega". Bomba-Siri su Salvini? : cambio di linea brusco nel Movimento 5 Stelle. Ai suoi Luigi Di Maio ha chiesto di non insistere più sulle dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione. Ovviamente il garantismo (questo sconosciuto) non c'entra, e non è nemmeno un "favore" all'alleato Matteo Salvini.

Bankitalia : via libera del Consiglio dei ministri a nomine Direttorio. DAlla Lega sì con riserva : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle nomine di Fabio Panetta a direttore generale di Bankitalia e dei vicedirettori Daniele Franco, Alessandra Perrazzelli e Luigi Federico Signorini, quest’ultimo «congelato» a febbraio. Ma nel governo restano forti le tensioni...

Zola Alla Gazzetta : «Ancelotti paga il grande legame tra Napoli e Sarri» : La Gazzetta dello Sport intervista il vice allenatore del Chelsea Gianfranco Zola, anche ex di Napoli e Cagliari in vista della partita di domenica sera. Tante curiosità sul suo passato da ex e sul presente della formazione londinese. Poi Zola viene interrogato sulla contestazione di questi giorni che hanno investito il Napoli e anche il nuovo tecnico «Con Ancelotti stanno facendo bene e hanno colto gli obiettivi. L’Arsenal è stato un ostacolo ...

Consiglio dei ministri : via libera al direttorio di Bankitalia - dAlla Lega un ok con "riserve" : Nel Cdm è stato affrontato anche il nodo Autonomia: Lega ottimista ma il M5s frena. Nominati alcuni prefetti, tra cui quello di Roma. Non è stato discusso invece il caso-Siri

Noto. 'Educazione Alla legalità' - i Carabieri incontrano gli studenti dell'Istituto 'M. Raeli' : ... nonché sui recenti fatti di cronaca che hanno interessato il Comune e su tematiche di più ampio respiro. L'Arma dei Carabinieri, d'intesa con gli istituti scolastici presenti, darà seguito a tali ...

In arrivo novità per Metal Gear? La cantante Donna Burke sarebbe al lavoro su un progetto legato Alla serie : Le speculazioni sui nuovi progetti Metal Gear sono stati moltissimi anche dopo la partenza di Hideo Kojima da Konami - ma nessuno di questi progetti rumoreggiati si è mai concretizzato in qualcosa di vero. Oggi le indiscrezioni continuano, stavolta grazie alla cantante Donna Burke, riporta Gamingbolt.Per chi non lo sapesse, Donna Burke è una cantante e doppiatrice australiana che ha contribuito con la sua voce alle colonne sonore in Metal Gear ...

Breve storia di Vox - il partito di destra spagnolo che piace Alla Lega di Salvini : Vox, che ora gli 'ex nordisti' italiani di Matteo Salvini 'corteggiano' in vista delle future alleanze dopo il voto europeo del 26 maggio, è, in realtà una nuova formazione politica i cui ideali ...