Alitalia | Castellucci | ' Non siamo interessati ma seguiamo vicenda'

Castellucci - ad di Atlantia : "Non possiamo impegnarci in Alitalia" : “Abbiamo tanti fronti aperti al momento che non possiamo pensare di impegnarci su un altro fronte così complesso come Alitalia”. Lo ha ribadito l’ad di Atlantia, Giovanni Castellucci, in occasione della mostra ‘Le Ali di Leonardo. Il Genio e il Volo’ all’aeroporto di Fiumicino.Castellucci ha aggiunto: “Ci auguriamo che Alitalia possa trovare un suo assetto definitivo”. E ha sottolineato: ...