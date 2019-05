Al via la prossima settimana la quinta edizione di Mugello da Fiaba

Bucchioni : “Il vero Napoli di Ancelotti nascerà l’estate prossima. Quattro azzurri via per fine ciclo” : Enzo Bucchioni scrive su Ancelotti e le strategie di mercato nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. Eccone alcuni passaggi: “Non solo il Milan, quasi tutte le squadre di vertice (Napoli escluso) hanno il problema-allenatore […] Ancelotti, invece, non ha problemi. Sta finendo il suo primo anno, quello di transizione, il suo vero Napoli nascerà l’estate prossima. In uscita i giocatori a fine ciclo come Hysaj e Mario Rui, ...