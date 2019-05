Al Bano | la verità sul matrimonio con la Lecciso

dilei

(Di giovedì 2 maggio 2019) AlCarrisi esce allo scoperto e per la prima volta parla del ritorno di fiamma con LoredanaI due ex erano stati ospiti della prima puntata di Live – Non è la D’Urso, insieme ai figli Bido e Jasmine. Da subito i telespettatori si erano accorti della grande intesa fra il cantante e la showgirl, soprattutto quando Loredana aveva postato su Instagram una foto che li ritraeva nella stessa stanza d’albergo.A confermare il ritorno di fiamma anche altri scatti apparsi sul profilo della, che hanno scatenato la reazione dei fan di Romina Power, che da tempo sognavano una reunion fra gli ex coniugi. Dopo un continuo tira e molla, fra interviste televisive, dichiarazioni forti e frecciatine, a spuntarla è stata proprio Loredana, che è tornata accanto al cantante di Cellino San Marco.La coppia si era separata circa un anno fa dopo continue liti ...

spettacolo_fp : 'Nozze per Loredana Lecciso e Al Bano', tantissime le voci di questi giorni. Adesso a svelare la verità è il canta… -