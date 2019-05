Air Italy sceglie Tayaran Jet sulle rotte nord-sud Italia

In vendita voli invernali 2019/20 Air Italy : Air Italy ha messo in vendita il network 2019/20 incentrato sulle rotte offerte sul proprio hub di Milano Malpensa e con nuovi orari ottimizzati sia per offrire comode connessioni via Milano, sia per ...

Air Italy tra il fronte di Olbia e la cortina americana : Si conclude una settimana travagliata per Air Italy , impegnata sul fronte interno per le ostilità che la compagnia, ex Meridiana, ha aperto con Alitalia e legate alla continuità territoriale da Olbia ...

L’ingarbugliata questione tra Air Italy e Alitalia per i voli dalla Sardegna : Le due compagnie sono da mesi in competizione per i voli tra Olbia, Roma e Milano, e ora sono a rischio molte prenotazioni e centinaia di posti di lavoro

Continuità territoriale - Air Italy non cambia idea : "Impensabile condividere tratte di Olbia con Alitalia" : MILANO - Air Italy chiude la porta su una condivisione delle tratte da e per Olbia con Alitalia, lasciando aperta la battaglia per la Continuità territoriale che riguarda la Sardegna e la 'sua' ...

AirItaly - no a voli Olbia con Alitalia : ANSA, - CAGLIARI, 16 APR - "La proposta illustrata ieri dal presidente Solinas durante l'incontro tenutosi a Villa Devoto alla presenza di una delegazione della nostra compagnia e di Alitalia è ...

Air Italy contesta soluzione continuità territoriale : Air Italy attacca duramente la soluzione sulla continuità territoriale proposta da Regione Sardegna e Ministero dei Trasporti , parlando di "squilibrio" , conseguente alla estensione della vecchia ...

Sardegna - Air Italy rinuncia ai voli su Olbia : MILANO - Rottura da parte di Air Italy, la ex Meridiana, che rinuncia ai collegamenti su Olbia in regime di continuità territoriale, senza contributi pubblici, a favore di Alitalia. La compagnia aerea ...

Air Italy inaugura il volo diretto Milano-San Francisco : Il primo volo non-stop di Air Italy per San Francisco è decollato da Milano Malpensa alle 13.35 di mercoledì 10 aprile. Si tratta della quarta destinazione verso il Nord America servita da Milano dopo ...

Continuità Territoriale Sardegna : Alitalia replica alle accuse di Air Italy : Il tema della Continuità Territoriale in Sardegna continua a generare posizioni contrapposte. Dura la presa di posizione di Air Italy in riferimento all'accettazione, senza compensazione finanziaria, ...

Air Italy : "Alitalia è sopra la legge" : Duello ad alta quota tra Air Italy, che imputa ad Alitalia di 'essere sopra la legge', e l'ex compagnia di bandiera che rigetta le accuse come 'totalmente prive di fondamento'. Ad accendere ieri la ...

Decollato primo volo Air Italy Milano-Los Angeles : stato inaugurato il primo volo non-stop di Air Italy per Los Angeles, Decollato da Milano Malpensa alle 13.00 di mercoledì 3 aprile, che diventa il terzo collegamento diretto della Compagnia verso il ...

Sciopero aerei 13 aprile : personale di Alitalia e Air Italy si ferma per 24 ore : Sono diversi gli scioperi in programma nei prossimi giorni del mese di aprile. Nel settore dei trasporti si segnala la protesta nel comparto aereo, che andrà a coinvolgere anche il personale di alcune compagnie come Alitalia. La data da cerchiare sul calendario sarà quella di sabato 13 aprile 2019. In primo piano ci sarà lo stop della durata di 24 ore da parte del personale di Alitalia, proclamato dal sindacato CUB Trasporti. Per l’intera ...

Air Italy pronta alla nuova Continuità Territoriale : Air Italy si dice pronta alla nuova Continuità Territoriale dopo che ieri, 27 marzo, è stata accolta dalla Regione Sardegna l'accettazione, presentata lo scorso 12 Marzo, da parte di Air Italy degli ...