Agenzia ambiente Usa ' Il glifosato non è cancerogeno'

Glifosato - l'Agenzia per l'Ambiente degli Stati Uniti lo dichiara non cancerogeno : Bayer crede fermamente che la scienza supporti la sicurezza degli erbicidi basati sul Glifosato , ha affermato la multinazionale, che ha sempre negato qualsiasi legame tra la sostanza e il cancro, in ...

Glifosato - l’Agenzia per l’ambiente Usa : “Non è cancerogeno”. Ma l’Oms sostiene il contrario : Il mondo scientifico non ha ancora dato un giudizio univoco, la politica da una parte all’altra del mondo si divide, i dubbi restano. Intanto però per l’Agenzia per l’ambiente degli Stati Uniti il Glifosato, l’erbicida prodotto dalla Monsanto e finito sotto accusa per i possibili effetti sulla salute, non è cancerogeno. Una presa di posizione che va contro quanto affermato finora dall’Organizzazione mondiale della sanità. ...