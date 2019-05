notizie.tiscali

(Di giovedì 2 maggio 2019) "Non mi voglio ergere a giudice del caso" e "invito anche il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica". "Ho sempre rivendicato per questo Governo un alto tasso di ...

reportrai3 : Pochi giorni fa i pm di Caltanissetta hanno chiesto per Antonello #Montante 10 anni di carcere. È accusato di corru… - TraccedLeonardo : Accusato di corruzione, Siri: “Se la procura non mi ascolta entro 15 giorni mi dimetto non perché colpevole ma per… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Il caso #Siri non smette di essere al centro di un duro scontro all'interno del governo. Al #M5s non tornano i rapporti… -