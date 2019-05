Accoltellato, viene operato a cuore aperto in mezzo a una strada

I medici a bordo di un'ambulanza intervenuta a Durham, in Gran Bretagna, sono riusciti a salvare la vita a un uomo che era stato accoltellato eseguendo un intervento chirurgico a cuore aperto a bordo del mezzo: il paziente rischiava di morire dissanguato dopo essere stato pugnalato. A soccorrerlo sono stati i sanitari della Great Ambulance Air North Service: la squadra paramedica è arrivata in elicottero 15 minuti dopo l’accaduto, riporta l’Independent. Il timore di non fare in tempo a trasportare l’uomo in ospedale ha portato il dottor Chris Smith e il suo team ad effettuare una toracotomia per fermare la sua emorragia e riavviare il cuore dopo che era entrato in arresto cardiaco. I medici hanno fatto due piccoli fori su entrambi i lati del torace per far uscire l’aria intrappolata, poi hanno effettuato un taglio chirurgico lungo tutto il petto per ridurre l'emorragia in corso impedendo il dissanguamento e salvandogli la vita.