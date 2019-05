Abbandonano rifiuti in strada | sindaca pubblica i video | “Vostra inciviltà costa più di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) “L’è una piaga che alla collettivitàpiù di tutti gli stipendi dei parlamentari messi insieme”. Così Isabella Conti,di San Lazzaro, comune alle porte di Bologna, ha commentato i dueti su Facebook, che immortalano alcuni cittadini mentredeiaccanto ai cassonetti. Le immagini sono state riprese dalle telecamere del Comune, laha poi deciso di diffonderle: “Utilizzo questa immagini solo perché in molti si indignano per i costi della politica ma non si rendono sufficientemente conto di quanto spendiamo per rimediare alla maleducazione, all’, al menefreghismo di tanti cittadini. Abbiamo 220 telecamere: vi vediamo sempre, vi multiamo sempre, vi riconosciamo. Eppure gli incassi delle multe non coprono i costi sociali ed economici della sciatteria”. La stragrande maggioranza di chi abbandona ...

