A Milano la prima notte bianca dello sport

PFM : domenica 5 maggio a Milano con la prima delle 6 tappe dell'attesissimo tour 'PFM canta De André Anniversary' : PFM " Premiata Forneria Marconi è l'unico artista italiano che ha partecipato all'evento insieme alle più grandi prog band del mondo, capitanate degli YES. PFM Premiata Forneria Marconi è un ...

Football americano - Prima Divisione 2019 : Milano strapazza Lazio - Parma regola Bologna - Ancona espugna Bergamo : Si sono disputate tra ieri e oggi le rimanenti partite della Week 6 del campionato di Prima Divisione, massima categoria del Football americano in Italia. Nel match della settimana scorsa Bolzano si è imposta su Firenze per 36-32 al termine di un match al cardiopalma. Ieri sera a Milano i Seamen hanno domato i Ducks in una partita senza storia, vinta dai meneghini con il punteggio di 51-0 con 28 punti nel solo secondo quarto. Quest’oggi ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A basket 2019 in DIRETTA : primato e playoff in palio nel posticipo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...

Manifestazione a Milano - in 70 mila per il 25 Aprile. Sala : «Milano sempre in prima fila» : La ricorrenza della Liberazione. In piazza Duomo il ritrovo con gli interventi. Slogan e bandiere, ma anche insulti alla Brigata Ebraica dai gruppi pro Palestina. Stoccata di Landini a Salvini: «La lotta alla mafia non è solo oggi»

25 aprile - per la prima volta l’arcivescovo di Milano Delpini omaggia i partigiani. Commemorazione con Anpi e Sala : Commemorazione partigiana al cimitero Maggiore di Milano. L’Anpi, accompagnata dal sindaco Beppe Sala, il rabbino capo della comunità ebraica milanese Alfonso Pedatzur Arbib e, per la prima volta, l’ arcivescovo di Milano Monsignor Delpini, hanno omaggiato i caduti della Resistenza italiana a pochi giorni dalla festa della Liberazione. “Preoccupanti le derive razziste, la Resistenza è stata per chi c’era, per chi non ...

Healthytude : dal 16 al 23 giugno a Milano la prima settimana dedicata alla salute : Dal 16 al 23 giugno Milano si trasforma nella capitale del benessere grazie a Healthytude, health week dedicata al benessere a 360 gradi. salute, alimentazione, sport e tempo libero, ma anche prevenzione, nutrizione, lifestyle e le ultime novità hi-tech al servizio delle persone saranno i temi al centro di un ricco programma di eventi che animerà l’Innovation Design District di Porta Nuova, trasformato per l’occasione in polo del benessere. ...

Terragni : "Con M4 Milano afferma il suo primato in Italia e nel mondo" : Milano, 14 apr., AdnKronos, - "Con la linea M4 Milano vuole mantiene il suo primato in Italia e afferma il suo primato nel mondo come sistema di trasporto pubblico, in questo senso l'orientamento dell'...

Nainggolan senza filtri : ”Prima di venire all’Inter sapevo già com’era Milano” : Disamina onesta la conferenza stampa che Radja Nainggolan fa al Corriere dello Sport. Il belga torna a parlare dopo lungo tempo e lo fa, come sempre, senza filtri.“Ho avuto alcuni infortuni e sicuramente l’annata poteva andare meglio. Mi ha condizionato lo stop durante il precampionato: non è stato un problema leggero, ma in una zona delicata come il retto femorale della coscia sinistra. Se avessi svolto una preparazione fisica ...

Lamborghini - per la prima volta alla Milano Design Week [GALLERY] : Per la prima volta al Fuorisalone, Lamborghini interpreta il significato di avanguardia nella tecnologia e nel Design Dal 9 al 14 aprile in occasione della Milano Design Week, Lamborghini e` protagonista per la prima volta con Living in the Fast Lane, l’Interactive Lamborghini Lab in cui il Design si fonde con lo sviluppo tecnologico e ingegneristico. Inoltre, per la prima volta in Italia espone la nuova Huraca´n EVO Spyder, presentata in ...

Milano - prima edizione del Festival dell'Ambiente e della sostenibilità : ... ci sarà anche l'intervento di Grammenos Mastrojeni , un diplomatico italiano, coordinatore per l'eco-sostenibilità della Cooperazione allo Sviluppo e per l'Ambiente e la Scienza della Cooperazione ...