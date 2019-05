7 film e serie tv che Barack e Michelle Obama lanceranno su Netflix

Willow - Disney+ sta pensando a una serie sul film del 1988 di Ron Howard : Disney+ sta pensando a una serie reboot di Willow, film del 1988 di Ron Howard e basato su una storia di George Lucas. Disney+ ha scavato negli archivi anni ottanta per la prossima serie tv. Il servizio streaming di casa Disney ha annunciato che sta pensando a una serie reboot di Willow, noto film del 1988 diretto da Ron Howard e basato su una storia scritta da George Lucas (Star Wars). La notizia arriva da Ron Howard, che in un podcast di MTV ...

film e serie tv su Amazon Prime Video a Maggio 2019 : Fleabag - Sneaky Pete e Good Omens : Amazon Prime Video a Maggio 2019 i Film e le serie Tv in arrivo Poco ma buono è il mantra di Amazon Prime Video che prosegue su questa scia anche a Maggio con tre titoli di punta in prima visione assoluta e che valgono da soli l’abbonamento. Il 10 Maggio arriva la terza stagione di Sneaky Pete con Giovanni Ribisi nel ruolo di un abile truffatore alle prese con la famiglia del suo compagno di cella, di cui ha preso l’identità e che ...

Netflix : controllare aggiornamenti al catalogo film e serie TV : Netflix è ormai un fenomeno di massa anche nel nostro paese ed il suo catalogo è ormai abbastanza nutrito per quanto riguarda le serie ed un poco meno per quanto riguarda i film. Proprio per questo Netflix si impegna ad acquisire sempre più diritti ed ogni settimana ad aggiungere alla libreria titoli nuovi. Per questa […] Netflix: controllare aggiornamenti al catalogo film e serie TV

film e Serie Tv su Sky a maggio 2019 : Catch-22 - Tuo Simon - Gotham 5 - Station 19 - Gli Incredibili 2 : Sky maggio 2019: la miniSerie Catch-22, Billions 4, Gli Incredibili 2, Compromessi Sposi e Tuo, Simon George Clooney, Hugh Laurie sono tra i protagonisti di Catch-22 miniSerie evento girata quasi interamente in Italia in arrivo a maggio su Sky Atlantic. Tra le partenze del mese vanno segnalati anche i ritorni di Station 19 e Young Sheldon con i restanti episodi delle seconde stagioni, l’arrivo di Billions 4 e della comedy Black Monday, ...

The Hateful Eight su Netflix in versione estesa - il film di Tarantino in streaming come miniserie con nuovi contenuti esclusivi : I fan più accaniti di Quentin Tarantino sapevano e aspettavano da settimane il rilascio della versione estesa di The Hateful Eight su Netflix a partire dal 25 aprile. Ma con l'arrivo della data prevista è spuntata anche un'altra, interessante novità: il western del 2015, scritto e diretto dallo stesso Tarantino, è disponibile in streaming sotto forma di miniserie, in aggiunta alla versione cinematografica tradizionale. Questa versione estesa ...

film e Serie Tv su Netflix a Maggio 2019 : What/If - Lucifer 4 - 12 Monkeys e Good Girls : Film e Serie Tv su Netflix a Maggio 2019, le nuove stagione di Lucifer, 12 Monkeys e Good Girls, il Film YA The Last Summer, classici come ET e The Blues Brothers, il thriller What/If Mese ricco e variegato su Netflix che presenta l’arrivo di nuove stagioni in prima visione sulla piattaforma come la terza di 12 Monkeys e la seconda di Good Girls (a breve distanza dalla conclusione su NBC negli Stati Uniti). Ma Maggio è anche il mese ...

Casting in preparazione per una serie tv sul commissario Ricciardi e per uno short film : Si stanno organizzando le selezioni per una nuova serie televisiva, diretta da Alessandro D'Alatri e dedicata alla figura del commissario Ricciardi. Le riprese inizieranno nel mese di maggio. In preparazione anche i Casting per un importante corto dedicato all'emarginazione e alla solitudine degli anziani, che verrà girato nei pressi di Lecce. Una serie tv sul commissario Ricciardi La figura del commissario Ricciardi, per l'esattezza Luigi ...

Ryan Murphy sta lavorando a 10 progetti per Netflix - tra film - documentari e serie tv – Notizie serie tv : Notizie serie tv 24 aprile: Ryan Murphy ha dichiarato che sta lavorando a 10 progetti per Netflix, tra questi le serie tv già annunciate The Politician, Ratched e Hollywood. Ryan Murphy ha rivelato al Time 100 Summit, che sta sviluppando ufficialmente 10 progetti per Netflix, tra film, serie tv e documentari. Di recente Netflix ha già annunciato almeno cinque progetti di uno degli autori più in voga del momento. Si tratta di tre serie tv: ...

Casting per un docufilm sul tema della tossicodipendenza e per la serie tv 'Sara e Marti' : Selezioni attualmente in corso per realizzare un docufilm dedicato alla tematica della lotta alla droga e le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli, Milano, Roma, Siracusa. A tale proposito, si cercano numerose comparse e alcuni attori e attrici. Sono inoltre tuttora aperti i Casting, a cura di Stand By Me, per la serie televisiva dal titolo Sara e Marti, diretta dal regista Mario Sorrentino e ambientata in Umbria. In questo caso si ...

film e Serie Tv su Infinity maggio 2019 : Aquaman - Ocean’s 8 - Gotham e Young Sheldon : Film e Serie Tv su Infinity maggio 2019: tra le Serie tv arriva Gotham e The Clique a cofanetto. Tra i Film spicca Aquaman per gli abbonati in 4K Film e Serie Tv su Infinity maggio 2019 – Il mese di maggio su Infinity si presenta carico di Serie tv inserite nel formato a cofanetto ma anche in modalità catch-up, con anche un caso “particolare”. Lethal Weapon 3 era infatti segnalata in partenza dal 3 maggio su Premium Crime e dal ...

film e serie tv Netflix maggio 2019 : quali sono i titoli in uscita e date : Film e serie tv Netflix maggio 2019: quali sono i titoli in uscita e date È vero, abbiamo da poco superato la metà di aprile, ma tra Pasqua e ponti… ben presto sarà maggio. Con il nuovo mese, di conseguenza, tanti nuovi Film e nuove serie tv Netflix in uscita e da non perdere! A dire il vero, maggio si preannuncia un mese poco movimentato per quanto riguarda i Film, ma riserva qualche novità interessante per le serie. Per quanto ...

Serie tv e film da vedere a Pasqua e Pasquetta 2019 in chiaro o streaming : Serie tv e film da vedere a Pasqua e Pasquetta 2019 in chiaro o streaming È in arrivo il maxi ponte di Pasqua, che si protrarrà fino alla festa della Liberazione il 25 aprile. C’è chi ha già organizzato un viaggio, altri invece desiderano riposarsi tranquillamente a casa. Quelli che vogliono tirare un sospiro di sollievo fra le mura domestiche hanno già programmato un riposo scandito da Serie tv e film. Vi aiutiamo nella vostra meritata ...

Come richiedere un film o serie TV su Netflix : Netflix tiene molto ai suoi clienti e fa di tutto per proporre un catalogo aggiornato e capace di accontentare chiunque. A tal proposito il famoso servizio streaming permette agli utenti di richiedere l’inserimento di film leggi di più...

Come sapere se un film o serie TV non saranno più disponibili su Netflix : Netflix è un sito, che raccoglie una gran varietà di film e serie TV, che sta diventando sempre più conosciuto e utilizzato. Molti utenti spesso vogliono sapere se un film o una serie TV non leggi di più...