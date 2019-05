500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci | il Genio del Rinascimento in 20 curiosità

Sulle orme di Da Vinci a 500 anni dalla morte per scoprire le “altre” invenzioni del genio italiano. Anche in cucina : Il 2 maggio 1519 moriva Leonardo Da Vinci. A 500 anni esatti, in questo anno in corso continua a colorarsi il caleidoscopio di eventi colti, curiosi, ghiotti e virtuosi per celebrare il genio italiano che attraversa tutta l'Europa, con l'Italia e la Francia in testa.Cominciando dai luoghi in cui visse. Ecco dunque un itinerario tutto italiano, all'insegna dell'arte e della cultura, per conoscere e scoprire aspetti nuovi di quella che è ...